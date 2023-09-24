У Києві підпалили притулок для котів – сім тварин загинуло. ВІДЕО

Оновлено 11:27, 24.09.2023

У Києві на Теремках вночі підпалили притулок для котів "Котобаза". Більшість тварин, які перебували в ньому, загинули.

Представниця притулку Наталія повідомила, що з семи кошенят, яких доставили у одну із ветклінік, вижило лише одне.

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У притулку впевнені, що подія не випадкова, адже вогонь розповсюдився дуже швидко. Крім того, неодноразово виникали конфлікти з місцевими мешканцями. Лише 20-го вересня на базу вдерлися та вкрали тарілочки для котиків, новий віник і високий совок.

"Скажіть, друзі, такий зумисний підпал тваринок може трапитися в європейській країні? Майже тридцять років доглядаю безпритульних тваринок?" – питає обурено Наталія.

Фото: Наталя Петрущенкова/Facebook

Також волонтерка зазначає, що було чутно й вибухи, коли бігла допомагати тваринам.

"Не могла повірити, коли по телефону й у вайбері мені кричали, що горять котики… Бігла з усіх сил, а в обличчя бив запах згарища… Полум'я було таке, неначе хтось кинув запалювальну пляшку… А ще були якісь вибухи", – каже вона.

За словами Наталії, коли пожежники загасили полум’я, слідча група оглянула згарище, то небайдужі місцеві мешканці розібрали уцілілих кошенят. Також на місці події намагалися допомогти Kyiv Animal Rescue Group.

У притулку розповіли "Українській правді. Життя", що постраждали переважно маленькі кошенята. Дорослі котики привчені приходити у певний час на годування до бази, потім вони її покидають.

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Попри трагедію, допомагати тваринам, які вижили, у притулку продовжать.

Також у притулку повідомили, що відповідні свідчення про інцидент передали до поліції.

Правоохоронці з'ясували, що на момент пожежі в притулку перебувало 60 котів, а загинуло 7. Решту з опіками доставили у ветклініку.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.

Людей, які мають якісь дані про пожежу або стали її свідками, закликають повідомляти про це безпосередньо до частини у Голосіївському районі або за спецлінією 102.

Раніше ми розповідали про те, як підлітки на Закарпатті знущалися над кошенятами.