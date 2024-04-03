У Києві почали квітнути сакури та магнолії: де можна ними помилуватися

У Києві почали квітнути сакури та магнолії. Ними вже можна помилуватися у Дніпровському та Деснянському районах.

Незабаром цвітіння охопить всі райони столиці, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"У Києві розпочинається період цвітіння сакур і магнолій. Його тривалість становить близько двох тижнів залежно від виду. Кияни зможуть помилуватися цвітінням цих ніжних рослин у кожному районі столиці", – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Подивитися на цвітіння дерев можна буде у Ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка, а також у багатьох парках та скверах столиці.

Цвітіння магнолії КМДА

Де у Києві можна побачити цвітіння сакур

Дніпровський район:

бульвар Верховної Ради;

Дарницька площа;

парк "Перемога".

Деснянський район:

парк "Кіото".

Дарницький район:

парк Партизанської слави.

Шевченківський район:

Майдан Незалежності;

Пейзажна алея;

Сирецький парк;

Володимирська гірка;

сквер біля Золотих воріт;

Мюнхенський сквер.

Печерський район:

Наводницький парк;

бульвар Липський;

сквер імені Марії Заньковецької;

сквер біля театру імені Івана Франка;

сквер біля Печерської райдержадміністрації.

Подільський район:

Куренівський парк;

сквер біля кінотеатру "Жовтень";

сквер № 3 на Контрактовій площі.

Цвітіння сакур КМДА

Оболонський район:

парк "Наталка";

сквер на просп. Степана Бандери;

"Сад Каменів";

парк "Пуща-Водиця";

набережна Дніпра.

Солом’янський район:

парк імені Миколи Зерова;

парк "Відрадний";

парк "Орлятко";

сквер імені Максима Шаповала;

Солом’янський ландшафтний парк;

сквер Залізничний;

площа Петра Кривоноса.

Святошинський район:

сквер на бульварі Академіка Вернадського;

парк "Інтернаціональний";

парк на вулиці Ореста Васкула (колишня назва – Феодори Пушиної);

сквер імені Василя Стуса (на розі проспектів Берестейського та Палладіна).

Голосіївський район:

сквер на вул. Івана Федорова;

сквер біля ВДНГ;

сквер Героїв Маріуполя.

Де у Києві можна помилуватися магноліями

Оболонський район:

парк "Наталка".

Деснянський район:

парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича;

Дарницький район:

парк Партизанської слави;

парк Воїнів-інтернаціоналістів.

Цвітіння магнолії КМДА

Дніпровський район:

парк "Перемога";

бульвар Івана Миколайчука;

бульвар Амвросія Бучми;

сквер на Дарницькій площі.

Солом’янський район:

парк "Відрадний".

Печерський район:

сквер імені Марії Заньковецької;

Бастіонний сквер.

Голосіївський район: