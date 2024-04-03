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У Києві почали квітнути сакури та магнолії: де можна ними помилуватися

Альона Павлюк — 3 квітня, 16:32
У Києві почали квітнути сакури та магнолії: де можна ними помилуватися
У Києві почали квітнути сакури та магнолії
КМДА

У Києві почали квітнути сакури та магнолії. Ними вже можна помилуватися у Дніпровському та Деснянському районах.

Незабаром цвітіння охопить всі райони столиці, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"У Києві розпочинається період цвітіння сакур і магнолій. Його тривалість становить близько двох тижнів залежно від виду. Кияни зможуть помилуватися цвітінням цих ніжних рослин у кожному районі столиці", – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Подивитися на цвітіння дерев можна буде у Ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка, а також у багатьох парках та скверах столиці.

Цвітіння магнолії
Цвітіння магнолії
КМДА

Де у Києві можна побачити цвітіння сакур

Дніпровський район:

  • бульвар Верховної Ради;
  • Дарницька площа;
  • парк "Перемога".

Деснянський район:

  • парк "Кіото".

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави.

Шевченківський район:

  • Майдан Незалежності;
  • Пейзажна алея;
  • Сирецький парк;
  • Володимирська гірка;
  • сквер біля Золотих воріт;
  • Мюнхенський сквер.

Печерський район:

  • Наводницький парк;
  • бульвар Липський;
  • сквер імені Марії Заньковецької;
  • сквер біля театру імені Івана Франка;
  • сквер біля Печерської райдержадміністрації.

Подільський район:

  • Куренівський парк;
  • сквер біля кінотеатру "Жовтень";
  • сквер № 3 на Контрактовій площі.
Цвітіння сакур
Цвітіння сакур
КМДА

Оболонський район:

  • парк "Наталка";
  • сквер на просп. Степана Бандери;
  • "Сад Каменів";
  • парк "Пуща-Водиця";
  • набережна Дніпра.

Солом’янський район:

  • парк імені Миколи Зерова;
  • парк "Відрадний";
  • парк "Орлятко";
  • сквер імені Максима Шаповала;
  • Солом’янський ландшафтний парк;
  • сквер Залізничний;
  • площа Петра Кривоноса.

Святошинський район:

  • сквер на бульварі Академіка Вернадського;
  • парк "Інтернаціональний";
  • парк на вулиці Ореста Васкула (колишня назва – Феодори Пушиної);
  • сквер імені Василя Стуса (на розі проспектів Берестейського та Палладіна).

Голосіївський район:

  • сквер на вул. Івана Федорова;
  • сквер біля ВДНГ;
  • сквер Героїв Маріуполя.

Де у Києві можна помилуватися магноліями

Оболонський район:

  • парк "Наталка".

Деснянський район:

  • парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича;

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави;
  • парк Воїнів-інтернаціоналістів.
Цвітіння магнолії
Цвітіння магнолії
КМДА

Дніпровський район:

  • парк "Перемога";
  • бульвар Івана Миколайчука;
  • бульвар Амвросія Бучми;
  • сквер на Дарницькій площі.

Солом’янський район:

  • парк "Відрадний".

Печерський район:

  • сквер імені Марії Заньковецької;
  • Бастіонний сквер.

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк імені М. Рильського.
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