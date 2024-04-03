У Києві почали квітнути сакури та магнолії: де можна ними помилуватися
У Києві почали квітнути сакури та магнолії. Ними вже можна помилуватися у Дніпровському та Деснянському районах.
Незабаром цвітіння охопить всі райони столиці, повідомили у Київській міській державній адміністрації.
"У Києві розпочинається період цвітіння сакур і магнолій. Його тривалість становить близько двох тижнів залежно від виду. Кияни зможуть помилуватися цвітінням цих ніжних рослин у кожному районі столиці", – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.
Подивитися на цвітіння дерев можна буде у Ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка, а також у багатьох парках та скверах столиці.
Де у Києві можна побачити цвітіння сакур
Дніпровський район:
- бульвар Верховної Ради;
- Дарницька площа;
- парк "Перемога".
Деснянський район:
- парк "Кіото".
Дарницький район:
- парк Партизанської слави.
Шевченківський район:
- Майдан Незалежності;
- Пейзажна алея;
- Сирецький парк;
- Володимирська гірка;
- сквер біля Золотих воріт;
- Мюнхенський сквер.
Печерський район:
- Наводницький парк;
- бульвар Липський;
- сквер імені Марії Заньковецької;
- сквер біля театру імені Івана Франка;
- сквер біля Печерської райдержадміністрації.
Подільський район:
- Куренівський парк;
- сквер біля кінотеатру "Жовтень";
- сквер № 3 на Контрактовій площі.
Оболонський район:
- парк "Наталка";
- сквер на просп. Степана Бандери;
- "Сад Каменів";
- парк "Пуща-Водиця";
- набережна Дніпра.
Солом’янський район:
- парк імені Миколи Зерова;
- парк "Відрадний";
- парк "Орлятко";
- сквер імені Максима Шаповала;
- Солом’янський ландшафтний парк;
- сквер Залізничний;
- площа Петра Кривоноса.
Святошинський район:
- сквер на бульварі Академіка Вернадського;
- парк "Інтернаціональний";
- парк на вулиці Ореста Васкула (колишня назва – Феодори Пушиної);
- сквер імені Василя Стуса (на розі проспектів Берестейського та Палладіна).
Голосіївський район:
- сквер на вул. Івана Федорова;
- сквер біля ВДНГ;
- сквер Героїв Маріуполя.
Де у Києві можна помилуватися магноліями
Оболонський район:
- парк "Наталка".
Деснянський район:
- парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича;
Дарницький район:
- парк Партизанської слави;
- парк Воїнів-інтернаціоналістів.
Дніпровський район:
- парк "Перемога";
- бульвар Івана Миколайчука;
- бульвар Амвросія Бучми;
- сквер на Дарницькій площі.
Солом’янський район:
- парк "Відрадний".
Печерський район:
- сквер імені Марії Заньковецької;
- Бастіонний сквер.
Голосіївський район:
- Голосіївський парк імені М. Рильського.