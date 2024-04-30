За гроші підробляв документи про інвалідність: у Києві судитимуть відомого психіатра

У Києві судитимуть відомого психіатра-нарколога, який підробляв документи ухилянтам

У Києві судитимуть завідувача психіатричного відділення однієї зі столичних лікарень, якого звинувачують у тому, що він за гроші ставив фальшиві діагнози ухилянтам.

Як повідомляють у поліції Києва та Київській міській прокуратурі, посадовець підробляв документи про інвалідність, які слугували підставою для подальшого висновку Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

46-річного чоловіка викрили наприкінці жовтня 2023 року. За даними джерел УП у правоохоронних органах, підозрюваним є лікар-нарколог і психіатр Владислав Сова.

За словами правоохоронців, лікар оформлював фіктивне перебування "пацієнтів" на стаціонарі, після чого чоловіки мали говорити, що лікуванням їм не допомогло й вони досі перебувають у пригніченому стані.

За словами правоохоронців, вартість послуги з виготовлення пакету медичних документів становила 6 тисяч доларів США. Київська міська прокуратура

Надалі всі дані про "лікування" чоловіка направляли для надання висновку МСЕК та отримання групи інвалідності. Ці документи давали можливість уникнути призову на військову службу та виїжджати за кордон.

"Вартість послуги з виготовлення пакета медичних документів становила 6 тисяч доларів США з "пацієнта", – зазначили правоохоронці.

У лікарні в коментарі "УП. Життя" підтвердили, що Владислав Сова є заступником завідувача психіатричного відділення реабілітаційної допомоги №21 Клінічної лікарні міста Києва.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, підозрюваним є лікар-нарколог і психіатр Владислав Сова. Київська міська прокуратура

Владислав Сова був головним лікарем у столичній психіатричній клініці "Sionclinic", яка займається лікуванням психічнохворих і лудоманів. Також він працював над розробкою програм реабілітації наркозалежних.

Чоловік у соцмережах вказує, що він заслужений лікар України.

У 2020 році Владислав Сова записав відеозвернення до президента України, в якому заявив, що в країні розвалюють галузь психіатрії, урізаючи фінансування й скорочуючи персонал.

У 2019 році він в статусі експерта лікаря-нарколога в ефірі телеканалу "Прямий" коментував відмову Володимира Зеленського здавати аналізи в державній клініці.

За словами правоохоронців, чоловіка судитимуть за двома статтями:

▲ за ч. 1 ст. 366 ККУ – службове підроблення;

▲ та ч. 2 ст. 368 ККУ – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду, додали в поліції.

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