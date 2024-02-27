Майже 800 пішохідних переходів у Києві можуть стати інклюзивними – мер відповів на петицію

Мер Києва відповів на петицію, зареєстровану ГО "Пасажири Києва", в якій пропонували багато змін задля безбар’єрності.

Ініціатори петиції просили відремонтувати зношену трамвайну інфраструктуру, зробити інклюзивними пішохідні переходи тощо.

Вони закликали внести кошти на ці роботи в міський бюджет (на суму 3,57 млрд грн) коштом менше пріоритетних видатків ще у листопаді 2023 року.

“Десятки вулиць в Києві людина на кріслі колісному в принципі не може перетнути попри рішення Київради про облаштування наземних переходів.

На більшості трамвайних ліній відсутні безбар'єрні трамвайні платформи, а колії є у жахливому стані, що не дозволяє запустити туди сучасні низькопідлогові трамваї. І на виправлення цих проблем кошти не закладено”, – йшлося у зверненні.

Кличко зазначив, що у 2024 році Київрада вже спрямувала кошти з міського бюджету на створення доступного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зокрема, на 765 наземних пішохідних переходах мають провести роботи з пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної навігації.

Також у столиці встановлять 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть.

Згодом на світлофорах також можуть з’явитися пристрої звукового сповіщення для людей з вадами зору.

Кличко зауважив, що у загальному фонді бюджету Києва передбачені:

облаштування 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів;

облаштування 20 кільцевих розв’язок малого радіуса;

розробка 40 схем організації дорожнього руху;

будівництво 9 та проєктування будівництва 11 світлофорних об’єктів;

реконструкція 4 та проєктування з реконструкції 6 світлофорних об’єктів;

поточний ремонт 514,5 тисячі метрів квадратних покриття балансових вулиць.

Також місто обіцяє продовжити роботу з облаштування безбар’єрного середовища на станціях київського метрополітену та мережі пасажирського транспорту

“Підтримую ініційовану вами петицію. Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) вживатимуться відповідні заходи згідно з обсягами бюджетних призначень”, – додав Кличко.