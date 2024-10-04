Через відео в TikTok: у Львові хлопчик засунув у товстий кишківник металевий дріт і деталь Lego

Хірурги львівської лікарні "Охматдит" прооперували 8-річного хлопчика, у сигмовидній кишці якого були елемент Lego та металевий дріт.

Дитина засунула ці речі через анальний отвір у кишківник після перегляду відео в TikTok.

Як повідомили у медзакладі, батьки звернулися до приймального відділення шпиталю зі скаргою на наявність сторонніх тіл в анусі дитини. Під час огляду лікарі побачили металевий дріт, а під час операції виявили в сигмовидній кишці ще й елемент Lego.

"Зазвичай діти шкільного віку роблять такі речі свідомо, аби звернути увагу на себе або ж висловити якийсь протест.

У цьому випадку хлопець пояснив, що зробив таке після перегляду відео в TikTok," – розповів дитячий хірург Назар Гаврилишин.

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У хлопчика була пошкоджена слизова товстої кишки, однак перфорації (порушення цілісності стінки – ред.) не було.

"Якщо гострим предметом ушкоджується пряма чи сигмовидна кишка, то до 6-ти годин можливо хірургічно усунути дефект, тобто вшити рану. А якщо час присутності стороннього тіла у товстій кишці перевищує цей час і є перфорація – тоді оперативне втручання закінчується виведенням протиприродного заднього проходу на передню черевну стінку, і лікування займає тривалий час", – розповіла дитяча хірургиня Оксана Горбач.

Також у цьому випадку знадобилося б ще одне втручання – накладення товстокишкового анастомозу (метод відновлення прохідності кишки), зазначає лікарка.

Медики наголошують, що така поведінка дитини може бути дуже небезпечною для здоров'я, адже створює загрозу розвитку калового перитоніту – запалення черевної порожнини, спричинене потраплянням туди кишкового вмісту.

"Звертаємо увагу батьків на такі випадки і радимо контролювати контент, що переглядає ваша дитина, а також пильнувати психологічний стан дитини, аби вчасно виявити можливі проблеми", – закликають у медзакладі.

Раніше у Львові медики врятували малюка, який за кілька тижнів до того проковтнув деталь Lego. Іграшковий руль від машинки-конструктора застряг у стравоході семимісячного Юрчика.