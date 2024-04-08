У Львові жінку вкусив невідомий павук: самолікування спричинило сильну бактеріальну інфекцію

У Львові в 54-річної місцевої жительки розвинулася бактеріальна інфекція після того, як її, ймовірно, вкусив невідомий павук.

Як розповів "УП. Життя" лікар-інфекціоніст і заступник директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної лікарні Андрій Орфін, інцидент трапився на початку квітня.

Львів’янка розповіла лікарям, що відчула різкий біль трохи вище ліктя на лівій руці, коли прибирала вдома у коморі. Через деякий час те місце набрякло, а пізніше набряк охопив також передпліччя.

Перш ніж звернутися до лікарні, жінка понад тиждень намагалася лікуватися самотужки, втім ставало дедалі гірше.

За словами львів’янки, вона відчула різкий біль трохи вище ліктя на лівій руці, коли прибирала вдома у коморі. Depositphotos/ [email protected]

"Поки вона самолікувалася, в неї почалася вторинна бактеріальна інфекція. Ультразвукове дослідження виявило зміни в м’яких тканинах жінки, що вказує на те, що там є продуктивне запалення", – каже лікар.

Під час огляду медики помітили на місці ймовірного укусу два прокола. Вони припустили, що їх міг залишити павук, оскільки саме павуки мають два жала.

"Мало які тварини залишають після укусу дві дірки. Це трапилося вдома. Якби вона була на природі, то було б більше варіантів, хто міг вкусити", – додає він.

Остаточне джерело інфекції наразі не відоме, каже лікар-інфекціоніст.

Наразі пацієнтка проходить медикаментозне лікування. За словами лікаря, чи здатне воно зупинити інфекцію буде зрозуміло через кілька днів.

"Найгірший варіант розвитку подій – подальше поширення інфекції. В такому разі доведеться проводити оперативне втручання з широкими лампадними розрізами шкіри з розкриттям, яке дозволить гною вийти назовні", – додав Андрій Орфін.

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