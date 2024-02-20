У Львові залізничник освідчився коханій на вокзалі після повернення з фронту

На львівському вокзалі сталася романтична подія: 42-річний військовий Андрій, який у цивільному житті був залізничником, освідчився своїй коханій після повернення з фронту.

Його обраниця Мирослава, яка також працює на залізниці, сказала “Так” перед усіма пасажирами та колегами.

“Наш воїн-залізничник, освідчився своїй коханій Мирославі після повернення з фронту.

Чутливий момент стався на головному вокзалі Львова біля “Потяга до тебе”, – розповіли в “Укрзалізниці”.

Закохані знайомі вже 20 років. Життя розвело їх на тривалий час, але три роки тому вони знову зустрілись і стали парою.

Андрій працював монтером колії з 2018 року. У 2023 році – добровільно долучився до ЗСУ.

Після тяжкого поранення стопи на фронті чоловіку дали відпустку для лікування.

Про намір освідчитися Андрій розповів колегам з “Укрзалізниці”, а вони вирішили зробити йому подарунок.

“Ми разом з реабілітаційними центрами у Львові і Києві до Дня закоханих зробили безкоштовні парні поїздки на “Потягу для тебе” для деяких ветеранів на реабілітації. Андрія теж запросили, оскільки він зараз чекає на протез.

Ми привітали їх з Мирославою, разом з партнерами подарували романтичну поїздку в Буковель. Вони поки що не їздили”, – розповіли “УП. Життя” у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Railway worker Volodymyr proposed marriage to his darling Miroslava after returning from the front. The couple works on the Ukrainian railway, so Volodymyr proposed marriage at the station in Lviv in front of all the train passengers 😍😍😍 pic.twitter.com/x4WnmNT7n7 — Ukrainian railways || Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) February 20, 2024

Нині Андрій чекає на протезування, а після одужання хоче повернутися на фронт.

Нагадаємо, минулого року рятувальник з Чернігівщини також нестандартно освідчився коханій – під приводом вигаданої пожежі.