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У Львові залізничник освідчився коханій на вокзалі після повернення з фронту

Олена Барсукова — 20 лютого, 18:35
Укрзалізниця

На львівському вокзалі сталася романтична подія: 42-річний військовий Андрій, який у цивільному житті був залізничником, освідчився своїй коханій після повернення з фронту.

Його обраниця Мирослава, яка також працює на залізниці, сказала “Так” перед усіма пасажирами та колегами.

“Наш воїн-залізничник, освідчився своїй коханій Мирославі після повернення з фронту.

Чутливий момент стався на головному вокзалі Львова біля “Потяга до тебе”,розповіли в “Укрзалізниці”.

Закохані знайомі вже 20 років. Життя розвело їх на тривалий час, але три роки тому вони знову зустрілись і стали парою.

Андрій працював монтером колії з 2018 року. У 2023 році – добровільно долучився до ЗСУ.

Після тяжкого поранення стопи на фронті чоловіку дали відпустку для лікування.

Про намір освідчитися Андрій розповів колегам з “Укрзалізниці”, а вони вирішили зробити йому подарунок.

“Ми разом з реабілітаційними центрами у Львові і Києві до Дня закоханих зробили безкоштовні парні поїздки на “Потягу для тебе” для деяких ветеранів на реабілітації. Андрія теж запросили, оскільки він зараз чекає на протез.

Ми привітали їх з Мирославою, разом з партнерами подарували романтичну поїздку в Буковель. Вони поки що не їздили”, – розповіли “УП. Життя” у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Нині Андрій чекає на протезування, а після одужання хоче повернутися на фронт.

Нагадаємо, минулого року рятувальник з Чернігівщини також нестандартно освідчився коханій – під приводом вигаданої пожежі.

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