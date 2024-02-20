У Львові залізничник освідчився коханій на вокзалі після повернення з фронту
На львівському вокзалі сталася романтична подія: 42-річний військовий Андрій, який у цивільному житті був залізничником, освідчився своїй коханій після повернення з фронту.
Його обраниця Мирослава, яка також працює на залізниці, сказала “Так” перед усіма пасажирами та колегами.
“Наш воїн-залізничник, освідчився своїй коханій Мирославі після повернення з фронту.
Чутливий момент стався на головному вокзалі Львова біля “Потяга до тебе”, – розповіли в “Укрзалізниці”.
Закохані знайомі вже 20 років. Життя розвело їх на тривалий час, але три роки тому вони знову зустрілись і стали парою.
Андрій працював монтером колії з 2018 року. У 2023 році – добровільно долучився до ЗСУ.
Після тяжкого поранення стопи на фронті чоловіку дали відпустку для лікування.
Про намір освідчитися Андрій розповів колегам з “Укрзалізниці”, а вони вирішили зробити йому подарунок.
“Ми разом з реабілітаційними центрами у Львові і Києві до Дня закоханих зробили безкоштовні парні поїздки на “Потягу для тебе” для деяких ветеранів на реабілітації. Андрія теж запросили, оскільки він зараз чекає на протез.
Ми привітали їх з Мирославою, разом з партнерами подарували романтичну поїздку в Буковель. Вони поки що не їздили”, – розповіли “УП. Життя” у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Нині Андрій чекає на протезування, а після одужання хоче повернутися на фронт.
Нагадаємо, минулого року рятувальник з Чернігівщини також нестандартно освідчився коханій – під приводом вигаданої пожежі.