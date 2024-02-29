Німецькі палеонтологи знайшли скам’янілості кальмара-вампіра, якому 183 млн років

Німецькі палеонтологи знайшли скам’янілості кальмара-вампіра (вампіроморфа), якому орієнтовно 183 мільйонів років. Це один з вимерлих видів молюсків.

Його останки під час розкопок у Башаражі на південному сході Люксембургу виявили троє палеонтологів. Скам’янілості бул у "відмінному стані", що дало змогу провести детальне дослідження, пишуть Phys.org.

У своїй статті, опублікованій у Швейцарському журналі палеонтології, дослідники Роберт Вайс, Бен Туй та Дірк Фукс зазначили, що ця знахідка – рідкісна через свій вцілілий стан.

Завдяки цьому вони змогли детально вивчити структури м'яких тканин істоти, зокрема очей та м’язів. Збереглося навіть скам’яніле чорнило. Цей раніше невідомий вид кальмарів-вампірів назвали Simoniteuthis michaelyi.

Науковцям вдалося встановити, що ця істота померла під час поїдання двох маленьких риб. Також вони визначили, що довжина кальмара-вампіра становила 38 сантиметрів.

Скам'янілості вампіроморфа, якому 183 мільйони років Науковий журнал Springer Open

Згідно з дослідженнями, цей вампіроморф мешкав на мілководді острова, що колись існував на місці Башаража. Вода на дні моря, де він свого часу опинився, була погано насичена киснем, тому вампіроморф задихнувся.

Специфіка цього місця завадила іншим істотам харчуватися його рештками, тому скам’янілості залишилися неушкодженим.

Кальмари-вампіри (вампіроморфи) – це вид головоногих молюсків. Раніше дослідники виявили кілька видів вампіроморфів, деякі з яких вже вимерли. Для цього команда дослідників додатково вивчила скам'янілі рештки вампіроморфа, знайдені на місці розкопок у Башаражі у 2022 році. Останки датовані раннім Юрським періодом.

Особливість вампіроморфів полягає у тому, що у них є біолюмінесцентні органи та довгі втягувальні щупальці. Це відрізняє їх від інших кальмарів та восьминогів.

Нагадаємо, міжнародні вчені знайшли підказку щодо глобального потепління у ДНК восьминогів.

Анна Штопенко, "УП.Життя"