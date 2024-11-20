Поп-зірка танцювала на вівтарі: у Нью-Йорку через зйомки кліпу в церкві звільнили священника

Священника римо-католицької церкви в Нью-Йорку позбавили посади через те, що він дозволив американській поп-зірці Сабріні Карпентер знімати у своїй церкві провокаційні сцени для музичного відео.

Його звільнили від "будь-якого пастирського нагляду або керівної ролі". Про це пишуть Associated Press і BBC.

У церкві кажуть, що почали розслідування його діяльності у жовтні 2023 року – одразу після виходу кліпу Сабріни Карпентер на хіт Feather. Єпархія тоді заявила, що "абсолютно приголомшена", адже у відео співачка в короткій чорній сукні танцює на вівтарі, а на тлі зображення розп’яття у пісні лунає нецензурна лексика.

У листі до парафіян Джеймі Гігантьєлло зазначав, що схвалення зйомок було "нерозсудливістю". Він стверджував, що не усвідомлював, наскільки провокаційними будуть зйомки.

У єпархії заявили, що виявили докази серйозних порушень єпархіальної політики та протоколів, а також інші "випадки безгосподарності". Гігантьєлло, який виконував обов’язки вікарія з розвитку єпархії, а тому займався збором коштів на церкву, здійснював несанкціоновані фінансові перекази.

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Нагадаємо, восени минулого року також вийшов кліп гурту "Жадан і Собаки" та Христини Соловій на спільну пісню "Серце". Музичне відео виконавці знімали у Львові. Зокрема, багато кадрів були зроблені у церкві св. Андрія Первозванного.

Священнослужителі тоді розкритикували кліп за зображення одностатевих стосунків – це викликало гостре суспільне обговорення.

Згодом Львівська архієпархія Української греко-католицької церкви заборонила зйомки кліпів у своїх храмах.