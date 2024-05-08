Побачили Jerry Heil у кофті з написом Banderaciaga: поляки закликають не голосувати за Україну на "Євробаченні"

У соціальних мережах частину поляків обурив світшот однієї з представниць України на Євробаченні Jerry Heil з написом Banderaciaga. Її звинувачують у підтримці "культу Степана Бандери".

Про це пишуть користувачі X (Twitter) та польські ЗМІ.

Про що йдеться?

У березні 2024 року Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шемаєва) опублікувала у своєму Tik Tok відео, де виконує пісню Teresa & Maria. На ньому вона одягнена у кофту з чорними написами Banderaciaga.

На це звернуло увагу польське інтернет-видання WarNewsPL, опублікувавши відповідний допис у соцмережі X (Twitter).

🇺🇦🎤

Reprezentantka Ukrainy na Eurowizję 2024 w bluzie z napisem BANDERACIAGA.



Powiedzcie, że to fejk…#Eurovision2024 pic.twitter.com/hqjKECgTmR — WarNewsPL (@WarNewsPL1) May 7, 2024

Після цього поляки почали активніше висловлювати своє обурення та коментувати "суперечливий" світшот.

Зокрема відреагувала й польська політична діячка Анна-Марія Жуковська. Жінка закликала не віддавати Україні жодного голосу на цьогорічному пісенному конкурсі.

"Якщо Україна буде просувати Бандеру у своїй історичній політиці, це відштовхне Європу, яка має однозначну думку про нацистських колабораціоністів. Націоналістам я кажу "ні"!" – написала політикиня.

No i głosu na Ukrainę tym razem nie oddam.

Jeżeli Ukraina będzie szła w swojej polityce historycznej w promowanie akurat Bandery, to zniechęci do siebie Europę, która zdanie o hitlerowskich kolaborantach ma jednoznaczne (tak, tak, Brygado Świętokrzyska). Nacjoultrasom mówię nie! https://t.co/McksMjfbV2 — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) May 7, 2024

"Представниця України у світшоті з написом: BANDERACIAGA.

Немає слів. Дозвольте написати так: НІ викладанню української історії в польських школах. Давайте дамо тим українським дітям, які навчаються в Польщі, шанс дізнатися історичну правду", – висловився у себе на сторінці польський музикант Ян Поспєшальські.

Reprezentantka Ukrainy w bluzie z napisem:



"BANDERACIAGA"...



Brak słów. Napiszę tak: NIE dla nauczania ukraińskiej historii w polskich szkołach. Dajmy tym dzieciom ukraińskim, które uczą się w Polsce, szansę na poznanie prawdy historycznej.pic.twitter.com/Yxg1Az9BGg — Jan Pospieszalski (@J_Pospieszalski) May 7, 2024

Деякі також порівняли бренд одягу з нацизмом.

"Banderciaga – поєднання нациста-геноцидника Бандери та бренду з прямим відсиланням до сатанізму. Зустрічайте представницю України на Євробаченні", – йдеться у дописі одного з користувачів мережі X.

Banderciaga- połączenie nazisty- ludobójcy Bandery i marki wprost nawiązującej do satanizmu. Poznajcie reprezentantkę Ukrainy na Eurowizję 😊 pic.twitter.com/a2UhU1cKzm — Duch (@ZzaGrobu) May 7, 2024

Такі дописи зібрали шквал негативних коментарів.

Переклад: "Більшість з них, на жаль, є справжніми бандерівцями, і для них це комплімент" X (Twitter) Яна Поспєшальського (@J_Pospieszalski)

Переклад: "Ми маємо проклятих, а вони - Бандеру. У кожного є свої суперечливі герої" X (Twitter) Яна Поспєшальського (@J_Pospieszalski)