Побачили Jerry Heil у кофті з написом Banderaciaga: поляки закликають не голосувати за Україну на "Євробаченні"
У соціальних мережах частину поляків обурив світшот однієї з представниць України на Євробаченні Jerry Heil з написом Banderaciaga. Її звинувачують у підтримці "культу Степана Бандери".
Про це пишуть користувачі X (Twitter) та польські ЗМІ.
Про що йдеться?
У березні 2024 року Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шемаєва) опублікувала у своєму Tik Tok відео, де виконує пісню Teresa & Maria. На ньому вона одягнена у кофту з чорними написами Banderaciaga.
На це звернуло увагу польське інтернет-видання WarNewsPL, опублікувавши відповідний допис у соцмережі X (Twitter).
Після цього поляки почали активніше висловлювати своє обурення та коментувати "суперечливий" світшот.
Зокрема відреагувала й польська політична діячка Анна-Марія Жуковська. Жінка закликала не віддавати Україні жодного голосу на цьогорічному пісенному конкурсі.
"Якщо Україна буде просувати Бандеру у своїй історичній політиці, це відштовхне Європу, яка має однозначну думку про нацистських колабораціоністів. Націоналістам я кажу "ні"!" – написала політикиня.
"Представниця України у світшоті з написом: BANDERACIAGA.
Немає слів. Дозвольте написати так: НІ викладанню української історії в польських школах. Давайте дамо тим українським дітям, які навчаються в Польщі, шанс дізнатися історичну правду", – висловився у себе на сторінці польський музикант Ян Поспєшальські.
Деякі також порівняли бренд одягу з нацизмом.
"Banderciaga – поєднання нациста-геноцидника Бандери та бренду з прямим відсиланням до сатанізму. Зустрічайте представницю України на Євробаченні", – йдеться у дописі одного з користувачів мережі X.
Такі дописи зібрали шквал негативних коментарів.