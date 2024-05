Побачили Jerry Heil у кофті з написом Banderaciaga: поляки закликають не голосувати за Україну на "Євробаченні"

No i głosu na Ukrainę tym razem nie oddam.

Jeżeli Ukraina będzie szła w swojej polityce historycznej w promowanie akurat Bandery, to zniechęci do siebie Europę, która zdanie o hitlerowskich kolaborantach ma jednoznaczne (tak, tak, Brygado Świętokrzyska). Nacjoultrasom mówię nie! https://t.co/McksMjfbV2