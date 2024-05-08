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Побачили Jerry Heil у кофті з написом Banderaciaga: поляки закликають не голосувати за Україну на "Євробаченні"

Віра Шурмакевич — 8 травня, 17:17
Побачили Jerry Heil у кофті з написом Banderaciaga: поляки закликають не голосувати за Україну на Євробаченні
Jerry Heil - одна із представниць України на Євробаченні-2024
Instagram @thejerryheil

У соціальних мережах частину поляків обурив світшот однієї з представниць України на Євробаченні Jerry Heil з написом Banderaciaga. Її звинувачують у підтримці "культу Степана Бандери".

Про це пишуть користувачі X (Twitter) та польські ЗМІ.

Про що йдеться?

У березні 2024 року Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шемаєва) опублікувала у своєму Tik Tok відео, де виконує пісню Teresa & Maria. На ньому вона одягнена у кофту з чорними написами Banderaciaga.

На це звернуло увагу польське інтернет-видання WarNewsPL, опублікувавши відповідний допис у соцмережі X (Twitter).

Після цього поляки почали активніше висловлювати своє обурення та коментувати "суперечливий" світшот.

Зокрема відреагувала й польська політична діячка Анна-Марія Жуковська. Жінка закликала не віддавати Україні жодного голосу на цьогорічному пісенному конкурсі.

"Якщо Україна буде просувати Бандеру у своїй історичній політиці, це відштовхне Європу, яка має однозначну думку про нацистських колабораціоністів. Націоналістам я кажу "ні"!" написала політикиня.

"Представниця України у світшоті з написом: BANDERACIAGA.

Немає слів. Дозвольте написати так: НІ викладанню української історії в польських школах. Давайте дамо тим українським дітям, які навчаються в Польщі, шанс дізнатися історичну правду", висловився у себе на сторінці польський музикант Ян Поспєшальські.

Деякі також порівняли бренд одягу з нацизмом.

"Banderciaga – поєднання нациста-геноцидника Бандери та бренду з прямим відсиланням до сатанізму. Зустрічайте представницю України на Євробаченні", – йдеться у дописі одного з користувачів мережі X.

Такі дописи зібрали шквал негативних коментарів.

Переклад: Більшість з них, на жаль, є справжніми бандерівцями, і для них це комплімент
Переклад: "Більшість з них, на жаль, є справжніми бандерівцями, і для них це комплімент"
X (Twitter) Яна Поспєшальського (@J_Pospieszalski)
Переклад: Ми маємо проклятих, а вони - Бандеру. У кожного є свої суперечливі герої
Переклад: "Ми маємо проклятих, а вони - Бандеру. У кожного є свої суперечливі герої"
X (Twitter) Яна Поспєшальського (@J_Pospieszalski)
Переклад: Геть бандерівців
Переклад: "Геть бандерівців"
X (Twitter) Яна Поспєшальського (@J_Pospieszalski)
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