"Обнялись, заплакали": у Рівному раптово зустрілися два побратими, які вважали один одного загиблими

У Рівному несподівано зустрілися двоє військових-побратимів, які вважали одне одного загиблими.

Віталій Чорновол з Умані та Андрій Мазур з Кам'янського разом служили у 25 десантно-штурмовій бригаді.

Під час бою Андрій побачив, як Віталія засипало землею, і відтоді вважав, що побратим мертвий. А Віталій так само думав про нього.

Історія дивовижної зустрічі побратимів розповідає "Суспільне. Рівне".

40-річний Віталій та 50-річний Андрій не бачилися та нічого не чули одне про одного з квітня 2022 року, аж поки не опинилися в одному місті.

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Андрій прибув до Рівного, аби зібрати гроші побратимам, а Віталій вдруге приїхав на лікування.

"Це був штурм. Авдіївка. Тоді я його побачив і... Вже стільки часу минуло, я думав, що його немає. І так само він думав, що мене немає. Але ми вчора зустрілися (...)

Це не пояснити. Знати, що побратима вже серед живих немає, а тут він ось – перед тобою. Вже стільки років пройшло. Обнялись, заплакали", – розповів Віталій Чорновол.

Спочатку ветеран не впізнав свого побратима, але потім придивився і не міг повірити власним очам.

Чоловіки вже обмінялися номерами телефонів та планують навідуватися одне до одного в гості.

40-річний Віталій та 50-річний Андрій зустрілися після майже 2,5 року невідомості Суспільне. Рівне

"Потрібно було бачити реакцію людей, які були навколо, коли ми побачились. Це неймовірні враження були! Напевно, п'ять хвилин обіймались і не могли повірити, що зустрілися. Доля нас знову звела! Дуже радий, що живий-здоровий", – також розповів про зустріч Андрій Мазур.

Чоловік додав, що побратим на передовій – навіть рідніший, ніж брат.

"У мене було багато друзів до 2014 року, а після 2014 року з'явилися побратими. Це набагато сильніше, ніж друзі...

Для мене [Віталій] – герой. Тому що людина, у якої троє дітей... Він міг просто залишитися вдома, сказати "я багатодітний батько", але хлопець пішов захищати країну", – сказав Андрій.