У Росії вперше відкрили справу проти нічного клубу через "екстремістську ЛГБТ-діяльність"

У російському Оренбурзі клуб "Поза" (Pose) звинуватили в “екстремістській ЛГБТ-діяльності” і відкрили кримінальне провадження.

Про це заявляють росЗМІ з посиланням на повідомлення Катерини Мізуліної – очільниці "Ліги безпечного інтернету", створеної з метою здійснення цензури інтернету в Росії.

За її словами, відкрито кримінальну справу "за ознаками екстремістської діяльності, пов’язаною з ЛГБТ-клубом "Поза"" (ч. 1 і ч. 2 ст. 282.2 КК РФ).

"Це перша в Росії подібна кримінальна справа після рішення Верховного суду про визнання ЛГБТ екстремістським рухом", – стверджує Мізуліна.

Російську "Лігу безпечного інтернету" створили, щоб "боротися із забороненим контентом в мережі".

Як пишуть російські ЗМІ, зокрема пропагандистське російське інформагентство ТАСС, до правоохоронців звернулися відвідувачі закладу й повідомили, що там начебто пропагують заборонений у Росії "екстремістський рух ЛГБТ".

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року Верховний суд Росії визнав "міжнародний громадський рух "ЛГБТ+" екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Раніше ми повідомляли, що у 2022 році в Росії ввели штрафи за пропаганду ЛГБТ та зміни статі, щоб "захиститися від темряви зі США і Європи".

Також там запропонували саджати до в’язниці за "повторну пропаганду" ЛГБТ.

На початку 2024 року в Росії почали вилучати з книгарень світові бестселери через нібито пропаганду ЛГБТ.