У США жінка "воскресла" у похоронному бюро через 2 години після констатації смерті

Працівники похоронного борю побачили в жінки ознаки життя через дві години після її "смерті"

У США працівники похоронного бюро виявили дихання у 74-річної жінки, яку за дві години до того визнали мертвою. Висновок про смерть зробили працівники будинку престарілих, де вона проживала.

Працівники похоронного борю виявили, що жінка дихає, коли перекладали її тіло на стіл, пишуть The Washington Post та CNN.

Вони відразу ж провели серцево-легеневу реанімацію і звернулися до служби екстренної допомоги. Медичні працівники доставили стареньку до місцевої лікарні, де їй надали необхідну допомогу.

"Це дуже незвичайний випадок. Я працюю в поліції уже 31 рік і досі нічого подібного не бачив", – сказав заступник старшого шерифа округу Ланкастер Бен Хучін.

Померлою жінку оголосили співробітники будинку престарілих. Вони кажуть, що до того за її станом здоров’я протягом семи днів спостерігав лікар, який надавав паліативну допомогу.

Представники закладу в коментарі The Washington Post зауважили, що "смерть" жінки "мала передбачуваний вигляд".

За словами заступника старшого шерифа, правоохоронці розпочали розслідування випадку, однак поки не виявили злочинних намірів з боку співробітників будинку для престарілих.

Раніше ми розповідали про судовий процес над власниками похоронного бюро, які зберігали 190 тіл і брехали родичам померлих про кремацію.