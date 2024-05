Сім’ї постраждалих у масовій стрілянині в США судяться з Meta та розробником гри Call Of Duty

Сім’ї, дітей яких вбили чи поранили в ході масової стрілянини в 2022 році, подали позови проти виробника зброї, яку зловмисник використав під час нападу, а також видавця відеоігор Call of Duty та корпорації Meta. Їх вважають причетними до виникнення в підлітка бажання придбати зброю.

Про звернення до суду від імені родин із двома позовами повідомив 24 травня адвокат Джош Коскофф, інформує The New York Times та The Washington Post.

18-річний Сальвадор Рамос грав у популярну комп’ютеру гру Call of Duty: Modern Warfare, на головній сторінці якої розміщена та ж гвинтівка, яку підліток використав під час нападу.

У судових документах стверджують, що Сальвадор Рамос отримав безліч рекламних пропозицій вогнепальної зброї після того, як встановив гру на свій комп’ютер.

"Відмовся бути жертвою" , – цитують у позові зображення, яке виробник зброї опублікував в соцмережі.

У травні 2022 року 18-річний хлопець розпочав масову стрілянину в початковій школі в місті Ювальд (Техас, США). Тоді в приміщеннях класних кімнат було вбито 19 четвертокласників та двох учителів.

Родини постраждалих вважають, що відомі компанії долучилися до підготовки підлітка до масової стрілянини завдяки агресивному маркетингу вогнепальної зброї.

Сім'ї постраждалих вважають, що агресивний маркетинг вогнепальної зброї міг підштовхнути підлітка до покупки і злочину. d3sign/Getty Images

У змісті позовів йдеться про те, що виробник зброї Daniel Defense, материнська компанія Instagram Meta, а також розробник серії шутерів Activision відповідальні за виховання соціально вразливих молодих людей, готових для втілення жорстоких фантазій у реальному світі за допомогою легкодоступної зброї.

Також сім’ї постраждалих стверджують, що Meta та Activision "свідомо відкрили для стрільця зброю, змусили побачити в ній рішення своїх проблем і навчили користуватися нею".

Позов звинувачує технологічні компанії у свідомому просуванні небезпечної зброї мільйонам уразливих молодих людей, особливо юнаків, які "будучи невпевненими у своїй маскулінності, часто піддаються знущанням, прагнуть продемонструвати силу та відстоювати свої позиції домінування".

Родини стверджують, що виробник зброї наштовхнув на покупку на той час 17-річного підлітка, придбати гвинтівку. Оскільки після того, як Сальвадор додав зброю до кошика в інтернет-магазині, йому надійшов електронною поштою лист із цілеспрямованою пропозицією до покупки.

Вогнепальну зброю Рамос купив 23 хвилини після півночі у свій 18-й день народження.

Позовники вважають, що Meta легко дозволяє виробникам зброї, таким як Daniel Defense, обходити заборону на платну рекламу вогнепальної зброї, щоб охопити десятки молодих людей.

Судові документи демонструють, що виробник зброї також намагався знайти нових клієнтів через гру Call of Duty.

Виробник ігор Activision висловив співчуття сім’ям і громадам, які постраждали внаслідок стрілянини. Однак у своїй заяві він також зазначив, що мільйони інших людей, які використовують їхній продукт, не вдаються до подібних "жахливих вчинків".

Головний психіатр Stanford Health Девід Дупі в коментарі The Washington Post розповів, що дослідження показують зв’язок між грою у відеоіграми, насильством та більш агресивною поведінкою. Однак існує мало доказів того, що ігри призводять до насильницьких злочинів.

"Докази однозначно підтверджують, що зброя є проблемою набагато більше, ніж насильницькі відеоігри.

Ми не єдине суспільство, яке широко використовує насильницькі відеоігри, але ми є основним сучасним суспільством, яке має вільний доступ до вогнепальної зброї", – сказав Дупі, який досліджував цю тему, працюючи в Стенфордській лабораторії Brainstorm Lab.

Нагадаємо, 1 травня поліціянти США застрелили учня місцевої середньої школи, який прийшов до школи зі зброєю. У цілях безпеки поліцейські були змушені перекрити весь район.