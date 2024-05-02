У США поліціянти застрелили учня, який прийшов до школи зі зброєю
Поліція американського штату Вісконсин застрелила учня місцевої середньої школи, який, за словами офіційних осіб, мав при собі зброю.
У цілях безпеки поліцейські були змушені перекрити весь район. Інших постраждалих та загиблих немає, повідомляє The Guardian.
Поки триває розслідування, представники влади не розголошують дані про учня, тип вогнепальної зброї, яку він приніс із собою, та про те, чи стріляли у працівників поліції. Відомо лише, що хлопець не досяг повноліття.
"Такий інцидент – це жах для батьків. Надійшло повідомлення, що хтось з’явився із зброєю у школі. І правоохоронці відреагували. Це – небезпечна ситуація", – зазначив Джош Каул, генеральний прокурор штату.
Середня школа, де сталася стрілянина, буде відкрита і слугуватиме центром для персоналу та учнів, де вони зможуть отримати необхідну допомогу та підтримку.
"Ми готові засукати рукави і працювати пліч-о-пліч з нашими чудовими правоохоронцями і службами швидкого реагування", – заявив суперінтендант (людина, яка відповідає за роботу в певному відділі, або яка відповідає за утримання будівлі чи місця в належному стані – ред.) Стів Салерно.
Нагадаємо, нещодавно у США визнали винними матір та батька підлітка, який влаштував стрілянину у школі і вбив чотирьох людей.