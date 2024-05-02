У США поліціянти застрелили учня, який прийшов до школи зі зброєю

Офіцери американської поліції застрелили учня середньої школи, який прийшов до закладу освіти зі зброєюю

Поліція американського штату Вісконсин застрелила учня місцевої середньої школи, який, за словами офіційних осіб, мав при собі зброю.

У цілях безпеки поліцейські були змушені перекрити весь район. Інших постраждалих та загиблих немає, повідомляє The Guardian.

Поки триває розслідування, представники влади не розголошують дані про учня, тип вогнепальної зброї, яку він приніс із собою, та про те, чи стріляли у працівників поліції. Відомо лише, що хлопець не досяг повноліття.

"Такий інцидент – це жах для батьків. Надійшло повідомлення, що хтось з’явився із зброєю у школі. І правоохоронці відреагували. Це – небезпечна ситуація", – зазначив Джош Каул, генеральний прокурор штату.

Parents at the Mt Horeb School District Bus Garage awaiting reunification with students. We are told students from the high school, middle school and intermediate center will be bused here but we don’t know when. pic.twitter.com/ywm2W9bfKu — Madison365 (@madison_365) May 1, 2024

Середня школа, де сталася стрілянина, буде відкрита і слугуватиме центром для персоналу та учнів, де вони зможуть отримати необхідну допомогу та підтримку.

"Ми готові засукати рукави і працювати пліч-о-пліч з нашими чудовими правоохоронцями і службами швидкого реагування", – заявив суперінтендант (людина, яка відповідає за роботу в певному відділі, або яка відповідає за утримання будівлі чи місця в належному стані – ред.) Стів Салерно.

Нагадаємо, нещодавно у США визнали винними матір та батька підлітка, який влаштував стрілянину у школі і вбив чотирьох людей.