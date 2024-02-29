У США серійний вбивця уникнув страти, бо лікарі не змогли знайти у нього вену

У США серійний вбивця Томас Кріч, засуджений до смертної кари, уникнув страти через те, що медпрацівники не змогли знайти у нього вену для введення смертельної ін'єкції, а термін дії смертного вироку, виданого на його страту, закінчився.

73-річний Томас Кріч, який провів за ґратами півстоліття, мав бути страчений в Айдахо 28 лютого, пише Тelegraph.

О 10:00 його прив'язали до столу і медична бригада почала ставити йому крапельницю, щоб зробити смертельну ін'єкцію. Вони зробили вісім спроб, але жодна з них не була вдалою. О 10:58 було оголошено, що процедура страти припиняється.

"Термін дії смертного вироку закінчився. Штат розгляне подальші кроки", – повідомила Санда Кузета-Серімагіч, прессекретарка департаменту виконання покарань штату Айдахо.

Кріча ув'язнили у 1974 році. Його визнали винним у п'яти вбивствах. Першими жертвами чоловіка були двоє малярів, які підібрали Кріча і його подругу, які подорожували автостопом.

Коли Кріч відбував довічне ув'язнення за ці вбивства, він побив до смерті 22-річного в'язня, який мав інвалідність і відбував покарання за викрадення автомобіля.

Окрім вбивств в Айдахо, Кріча визнали винним у вбивстві двох людей у Каліфорнії в 1974 році.

Його адвокати подавали низку апеляцій на страту через те, що вирок виніс суддя, а не присяжні. Однак за кілька годин до запланованої страти спроба розглянути його справу у Верховному суді США була відхилена.

Нині ж команда адвокатів Кріча заявила, що вони подають нову апеляцію, стверджуючи, що штат Айдахо, який не проводив страту протягом 12 років, не в змозі провести цю процедуру гуманно.

Прихильники вбивці стверджують, що зараз він став іншою людиною, і домагаються заміни його вироку на довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у штаті Алабама (США) провели першу в світі страту увʼязненого шляхом вдихання азоту. Таке покарали присудили 58-річному Кеннету Сміту, засудженому за замовне вбивство, яке він скоїв більше 30 років тому.