"Зараз наші почуття сильніші": у США пара об'єдналася після 77 років розлуки

90-річний Білл Гассінгер і 92-річна Джоан Блаккан об'єдналися через 77 років розлуки

У США 90-річний Білл Гассінгер і 92-річна Джоан Блаккан об'єдналися через 77 років розлуки. Вони кажуть, що зараз їхні почуття сильніші, ніж в молоді роки.

Історію пари описує The Washington Post.



Історія кохання Гассінгера і Блаккан почалася в 1947 році, коли вони обидва були учнями середньої школи на заході Мічигану. Блаккан була ученицею старших класів і старшою за Хассіндера на 2 роки. Одного ранку вони зустрілися в шкільному автобусі і відтоді стали нерозлучними.



Гассінгер супроводжував Блаккан на випускний вечір і подарував їй срібний браслет із дорогоцінним камінням. Коли наступного року вона вступила до коледжу в штаті Мічиган, пара почала бачитися лише на вихідних.



Гассінгер супроводжував Блаккан на випускний вечір і подарував їй срібний браслет із дорогоцінним камінням The Washington Post

З часом вони, за словами Блаккан, “трохи віддалилися один від одного”.



Після їхнього остаточного розлучення Гассінгер одружився з іншою жінкою, з якою зустрічався в середній школі, а Блаккан вийшла заміж за чоловіка, з яким почала зустрічатися в коледжі. У кожного з них народилися по троє дітей.



Через кілька місяців після одруження 19-річного Гассінгера призвали в армію США. Потім він 32 роки пропрацював в поліції штату Мічиган. Його дружина померла у 2021-му, коли їй було 68 років.



Тим часом Блаккан працювала офіс-менеджеркою. Її чоловік помер від серцевого нападу в 1989 році, коли йому було 57.



У 2022 році Блаккан доручили спланувати зустріч однокласників.



Її дочка Лінда допомагала їй знайти контактну інформацію своїх колишніх однокласників в інтернеті. Вони також розшукали Гассінгера і дізналися, що його дружина померла рік тому, а він живе у місті за 128 кілометрів від Блаккан.



Жінка вирішила ризикнути і написати до свого колишнього коханого, якого вона не бачила з тих пір, як вони розлучилися. Жінка повідомила Гассінгеру, що було б непогано “відновити зв'язок”.



Чоловік одразу перетелефонував їй і сказав, що коли буде в її місті, вони зустрінуться. Вже невдовзі після цього зустріч відбулася: вони пішли на обід у місцевий ресторан, і "все було як у старі часи".



За лічені години їхні підліткові закоханості повернулися, каже пара.



"Я дуже кохала його в старших класах. Почуття повернулися дуже швидко", – сказала Блаккан, яка знову почала носити його браслет.



Спільні прогулянки закоханих The Washington Post

Спочатку вони зустрічалися щотижня, а невдовзі почали проводити багато часу вдома одне в одного. Вони читають, грають у карти, розгадують пазли та кросворди. Також вони разом ходять на прогулянки.



"Я думаю, що наші почуття зараз сильніші, ніж тоді", – каже Блаккан.



Їхні сім'ї в захваті від їхніх стосунків, розповідає пара. У Гассінгера п'ятеро онуків і один правнук, а у Блаккан четверо онуків і двоє правнуків.



Закохані кажуть, що поки не впевнені, чи одружаться. Поки що вони задоволені тим, як йдуть справи.



"Єдине, що можна сказати напевно, це те, що ми будемо разом", – каже Гассінгер.



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