Не підпускала до себе лікарів: у Сумах патрульний прийняв пологи у 33-річної жінки

Патрульний Дмитро Зуєнко без вагань став асистентом

У Сумах поліцейський Дмитро Зуєнко прийняв пологи у 33-річної жінки. Вона не підпускала до себе лікарів, тож ті були змушені звернутися по допомогу до поліції.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький



“Супровід породілля вже став звичною справою. А от приймати пологи, як цього разу в Сумах, це щось новеньке”, – написав він.



Білошицький додав, що коли лікарі звернулися на лінію 102, патрульний Дмитро Зуєнко без вагань став асистентом, допоміг вмовити перелякану жінку допомогти їй і прийняв пологи.

Поліцейський Дмитро Зуєнко Патрульна поліція Сумської області

Вже за 15 хвилин на світ з’явилася здорова дівчинка.



“Абсолютно нетипове завдання точно запам’ятається на все життя. Бажаю немовляті міцного здоров’я та щасливого дитинства в мирній країні”, – зазначив Білошицький.



“УП. Життя” звернулася по коментар до Управління патрульної поліції в Сумській області та очікує на відповідь.

Нагадаємо, на Волині 33-річна жінка передчасно народила двійнят у кареті швидкої. Як виявилось, це була її 8-ма вагітність. Передчасні пологи розпочались на приблизно 20-му тижні.

А у Вараському районі на Рівненщині 40-річна породілля народила 11-ту дитину в салоні власного автомобіля.