Там повна темрява та екстремальний тиск: вчені знайшли екосистему в глибинах океану

У Тихому океані на глибині 2500 метрів вчені знайшли незвичайну екосистему

У Тихому океані на глибині понад 2500 метрів вчені знайшли екосистему, яка виживає в екстремальних умовах.

Черви та равлики змогли пристосуватися до повної темряви та тиску, який у 250 разів перевищує той, що є на поверхні.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у науковому журналі Nature Communications, пише Phys.org.

Підводний оазис утворився під гірським пасмом, що тягнеться у Тихому океані з півночі на південь. У цій частині дві тектонічні плити віддаляються одна від одної, відкриваючи гідротермальні джерела, які випускають нагріту магмою і насичену хімічними сполуками воду.

Вперше цю зону знайшли в 1970-х роках. Але останнє дослідження виявило там трубчастих черв'яків і молюсків, які процвітають, всупереч повній темряві та тиску води, який у 250 разів сильніший, ніж на поверхні.

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Щоб зібрати зразки з морського дна і зробити його знімки, вчені використали дистанційно керований підводний човен з власним екскаватором для підйому каміння.

Саме під час спроби зібрати каміння виявилося, що внизу є порожнини. Вони приховували цілий підводний зоопарк з черв'яками, молюсками, багатощетинковими черв'яками та морськими равликами.

Порожнини мають глибину близько 10 сантиметрів. Знайдені в них черв’яки мали довжину до 41 сантиметра.

"Температура, яку ми виміряли, сягала +25℃, там був присутній кисень, а також токсичний сірководень у помірних концентраціях", – зазначила співавторка дослідження Моніка Брайт.

Вчені кажуть, що мешканці порожнин живуть завдяки поживним речовинам, які на морському дні виробляють бактерії.

Тепер дослідники намагаються зрозуміти, як личинки трубчастих черв'яків так швидко пересуваються, щоб колонізувати нові ділянки навколо жерл, які утворюються після кожного підводного виверження.

Нагадаємо, на дні Тихого океану знайшли "природні батарейки", здатні виробляти кисень у повній темряві.