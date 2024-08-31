У пошуках антибіотиків: у глибинах океану вчені знайшли нові сполуки з антибактеріальною активністю

У глибинах Північного Льодовитого океану науковці виявили актинобактерії, що можуть стати основою для антибіотиків.

Ці бактерії містять сполуку, яка пригнічує здатність ентеропатогенної кишкової палички (EPEC) спричинити важку, а іноді й смертельну, діарею у дітей до п’яти років.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Frontiers in Microbiology, пише Phys.org.

Антибіотики допомагають у лікуванні захворювань, спричинених бактеріальною інфекцією. Проте з кожним роком розвивається все більше штамів бактерій, стійких до антибіотиків, а темпи відкриття нових препаратів значно повільніші.

Дослідники стверджують, що 70% усіх ліцензованих на сьогодні антибіотиків отримані з актинобактерій у ґрунті. Водночас більшість середовищ на Землі, де вони можуть існувати, все ще не досліджені.

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Якщо зосередитися на пошуках актинобактерій, то, ймовірно, зрештою вдасться створити нові молекули, які не вбиватимуть бактерії, а впливатимуть на їхню здатність спричиняти захворювання.

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Щоб отримати досліджувані сполуки, у серпні 2020 року вчені вирушили в експедицію на дослідницькому судні Kronprins Haakon.

В Арктичному морі біля Шпіцбергену (Норвегія) вони відібрали чотири види актинобактерій, які виділили з безхребетних. Досліджувані сполуки штучно вирощували в лабораторних умовах, розділивши їхні клітини на фракції.

Вчені досліджували, як бактерія EPEC прикріплюється до клітин і виробляє токсини, що пошкоджують їх. Вони використовували спеціальні клітини, вирощені в лабораторних умовах.

Науковці виявили дві невідомі сполуки з сильною антивірусною або антибактеріальною активністю: одна з невідомого штаму T091-5 роду Rhodococcus, а інша – з невідомого штаму T160-2 Kocuria.

На відміну від T160-2, сполука з T091-5 не сповільнювала ріст бактерій EPEC. Це означає, що T091-5 є найбільш перспективним штамом з двох, оскільки EPEC з меншою ймовірністю буде стійкою до його антивірусних ефектів.

Вчені розповіли, що планують провести наступні етапи наукових досліджень. Зокрема, створити умови для виробництва цих сполук, потім виділити їх у "чистому вигляді", щоб детально вивчити їхню будову.