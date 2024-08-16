Біля узбережжя Великої Британії виявили уламки військового корабля часів Першої світової війни

У Великій Британії знайшли уламки військового корабля, який брав участь у Першій світовій війні

У Великій Британії біля узбережжя Абердиншир водолази знайшли уламки військового корабля HMS Hawke, який належав Королівському флоту.

HMS Hawke був затоплений торпедою у жовтні 1914 року, під час Першої світової війни. Його атакував німецький військовий корабель, повідомляє BBC.

Тоді корабель загорівся і потонув менше, ніж за 8 хвилин. Внаслідок цих подій понад 500 членів екіпажу загинули. Вижили лише 70 моряків. Після цих подій його не могли знайти 100 років, тож вважали загубленим.

HMS Hawke – захищений крейсер класу "Едгар". Його довжина сягає 118 метрів, а ширина – 18 метрів. Уперше його спустили на воду в 1891 році.

У 1911 році корабель зіткнувся з "Олімпіком", кораблем-побратимом "Титаніка", і зазнав серйозних пошкоджень.

ВІДЕО ДНЯ

У 1914 році, коли розпочалася Перша світова війна, HMS Hawke був у складі 10-ї крейсерської ескадри і брав участь у блокаді Шетландських островів та Норвегії.

Згодом ескарду передислокували на південь Північного моря, щоб зупинити наступ німецьких військових кораблів.

15 жовтня 1914 року ескарда патрулювала узбережжя Абердіна. Тоді HMS Hawke уразила торпеда німецького підводного човна U-9.

Ця атака – перший доказ вразливості Королівського флоту перед ворожими кораблями навіть на півночі Шотландії.

Водолаз Стів Мортимер розповів, що команда фахівців доклала немало зусиль, аби з’ясувати місце розташування затонулого корабля. Зокрема вони досліджували щоденник командира підводного човна, щоб приблизно зрозуміти, де корабель міг перебувати, коли німці випустили торпеду.

Окрім того, до уваги також взяли журнали інших крейсерів, які "обмінялися постами" з HMS Hawke незадовго до того, як він потонув. Це дало розуміння того, де міг "лежати" корабель.

Дослідники намагалися також вивчити "перешкоду" на морському дні, про яку в 1980-тих роках повідомила шотландська рибоохорона. Водолазний корабель дослідив її місце, проте нічого підозрілого тоді не знайшли.

Проте виявили інший факт – всього за кілометр вони знайшли сліди великої корабельної аварії.

"Це зайняло роки досліджень, але фактичний час перебування на землі склав лише кілька годин", – зазначив Мортимер.

За словами дослідників, корабель виявили у "чудовому стані". Його знайшли на глибині 110 метрів. На морському дні він пролежав практично ціле століття.

Водолаз Стів Мортимер розповів, що на HMS Hawke виявили багато цікавого, зокрема боєприпаси та різні предмети того часу.

"На задній частині корми є чудовий капітанський прохід. Там багато гармат, тому, очевидно, що це був військовий корабель.

Там багато посуду Королівського військово-морського флоту. Це захоплює. Атака явно була зненацька, тому що багато ілюмінаторів досі відкриті", – розповів Стів Мортимер.

Мортимер також додав, що в районі моря, де перебував корабель, мало поживних речовин, тому морські організми "не з’їли" уламки корабля.

"Ви можете зазирнути в ілюмінатори і побачити кімнати з артефактами – чашками, мисками й тарілками, які лежать просто на підлозі. Це справді дивовижна капсула часу", – зауважив водолаз.

Раніше ми розповідали, що у США під час риболовлі батько з донькою виявили уламки корабля, який затонув 150 років тому.