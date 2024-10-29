У відповідь – тиша. Чому нас ігнорують інші люди та хто у цьому винен

Дружба, яка здавалася міцною, раптом обірвалася – друг або подруга перестали відповідати на повідомлення і дзвінки, заблокували вас у соцмережах? Ви пройшли співбесіду, отримали обіцянки про роботу, але компанія просто припинила комунікацію і більше не виходить на звʼязок?

Якщо хоча б один із цих випадків вам знайомий, то, ймовірно, ви стикалися з гостингом. Це явище стало невід'ємним атрибутом світу цифровізації та швидких змін, де можливість уникнути неприємних розмов занадто спокуслива.

"УП Життя" зʼясовувала, що провокує гостинг, як це явище впливає на стосунки та професійне життя і що робити, якщо вас загостили. На ці запитання давали відповіді психологиня Яна Пуленець, фахівчиня з етикету і моделювання поведінки Анна Чаплигіна, бізнес-коуч Вадим Потьомкін та HR-менеджерка Катерина Кай.

У всьому винні зумери і соцмережі?

Гостинг – це явище, коли одна людина раптово припиняє всі форми комунікації з іншою без будь-якого пояснення.

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За словами психологині Яни Пуленець, соціальні мережі та месенджери спрощують процес гостингу. Взаємодія онлайн надає більше анонімності та дистанції. Люди можуть відчувати менше емоційного тиску чи відповідальності, коли спілкуються через екран. Соціальні платформи дозволяють легко заблокувати або видалити когось зі списку контактів без необхідності особистої розмови або пояснень.

"У сучасному світі люди намагаються уникати конфліктів та неприємних ситуацій. Соціальні мережі і месенджери дають цю можливість, тому у стосунках, які обмежені онлайн-простором, часто присутні нестабільність і непередбачуваність, відсутність відповідальності за свої дії", – пояснює експертка.

Хоча термін "гостинг" найчастіше асоціюється з цифровою комунікацією, явище може зустрічатися і в офлайн-взаємодіях. Наприклад, люди можуть раптово припинити зустрічі чи уникати спілкування під час особистих контактів.

Гостинг проявляється не лише онлайн, а й в офлайн-стосунках artursz./DEPOSITPHOTOS

"Сучасна культура і соціальні норми також грають важливу роль у популяризації гостингу. У світі, де швидкість комунікацій і уникнення конфліктів стали нормою, ця поведінка стає більш прийнятною, особливо серед молоді. Нове покоління зумерів звикло до швидких змін і менше схильне до довготривалих зобов’язань", – переконана психологиня.

Експертка з етикету та моделювання поведінки Анна Чаплигіна зазначає, що люди, які від народження не уявляють світ без мобільного звʼязку, смартфонів та інтернету, сприймають комунікацію інакше, ніж ті, у кого перший мобільний з'явився в 11-му класі.

Утім, за словами психологині Яни Пуленець, вік не є визначальним фактором для гостингу. Подекуди набагато більшу роль відіграють інформаційне перевантаження і постійний потік новин, які створюють середовище, де увага часто розсіюється, і людина може просто "випасти" з поля зору.

Чи можна виправдати гостинг емоційним перевантаженням українців?

"Поточні глобальні виклики, як-от війна, створюють загальне підвищене тривожне тло для кожного українця. Це може спонукати людей закритись у собі та уникати незручних розмов чи стосунків, які для них здаються надмірно емоційними або такими, що виснажують", – зазначає психологиня.

При цьому експертка з етикету Анна Чаплигіна підкреслює, що у сучасному українському контексті важливо розуміти, що люди можуть зникнути з комунікації не лише через власну примху, а й тому, що з ними або з їхнім оточенням трапляються події, які психологічно вибивають із рівноваги.

Як зазначають експертки, люди можуть вдаватися до гостингу, коли переживають сильні емоційні потрясіння в житті. Тоді їхнє раптове зникнення можна розцінювати як реакцію на гострий стрес, який позбавляє людину ресурсів підтримувати комунікацію з іншими.

Утім, фахівчиня з етикету та моделювання поведінки Анна Чаплигіна зазначає, що відповідальна людина у романтичних, дружніх чи ділових стосунках за першої ж можливості сконтактує з вами. Це буде знаком того, що вона розуміє – така пауза у спілкуванні не є нормальною.

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"А якщо вам доводиться самостійно запитувати: "Чому ти так вчинив?" – це вже сигнал. У здорових стосунках, коли людина справді піклується про вас, вона зробить усе, щоб ви не нервували зайвий раз і з власної ініціативи прояснить ситуацію, навіть якщо повернеться через місяць, два чи пів року. Відповідальна людина дасть вам хоч якусь інформацію, щоб ви почувалися спокійніше.

Якщо ж партнер вас загостив і не поспішає пояснити свою поведінку, то це ситуація, коли вас ставлять у позицію того, хто висуває претензії. І тут фраза "Якщо вам здається, то вам не здається" дуже доречна, адже наші внутрішні відчуття щодо особистих кордонів і ресурсів ніколи не обманюють", – говорить фахівчиня.

Як проявляється гостинг у романтичних взаєминах?

За словами психологині, у романтичних взаєминах партнери можуть вдаватися до гостингу, аби уникнути незручностей у спілкуванні, страху перед конфліктами або емоційного навантаження на перших етапах знайомства.

"Для мене вже давно дейтинг (процес знайомств і побачень для пошуку романтичних стосунків – ред.) та гостинг – практично синоніми. У сучасних реаліях за щастя, якщо до побачення дійде. Адже часто обранці тихо "зливаються" ще до особистої зустрічі", – розповідає про свій досвід Іван.

У романтичних стосунках гостинг часто виникає через бажання уникнути конфліктів dedrawstudio/DEPOSITPHOTOS

Як пояснює психологиня, феномен гостингу можна розцінювати як частину сучасної культури уникнення, де людина може обирати легший шлях у ситуаціях, які вимагають від неї емоційного інвестування або етичної відповідальності.

"Те відчуття, коли даєш людині час, не хочеш тиснути на її почуття, хоча бачиш, що вони є. А потім бац – і вона зникає. Не шкодую про втрату цієї людини, просто цих привидів останнім часом стає дуже багато", – поділилася своєю історією Олена.

Психологиня Яна Пулянець зазначає, що подібна поведінка гостерів може свідчити про страх емоційної вразливості.

"Стосунки вимагають від людей певної відкритості, а це може бути дуже страшно. Тому, коли настає момент близькості, деякі люди відчувають тиск і обирають легший варіант – просто зникнути. Є також ті, хто відчуває страх зобов’язань", – пояснює фахівчиня.

За її словами, один із партнерів може просто зникнути і з довготривалих романтичних стосунків. У таких випадках людина може раптово:

припинити відповідати на повідомлення, дзвінки або інші форми зв’язку без жодних пояснень;

перестати планувати побачення або спільні заходи, не повідомляючи про свої наміри чи причини;

заблокувати в соціальних мережах;

демонструвати байдужість або незацікавленість у спільних активностях, які раніше були звичними.

Причиною гостингу в довготривалих стосунках може стати емоційне виснаження, особливо коли людина відчуває, коли у взаєминах виникають труднощі і ситуація стає занадто важкою. Замість того, щоб працювати над проблемами, легше піти.

Аби мінімізувати ризики гостингу, експертка Анна Чаплигіна радить чітко визначати свої кордони на початку стосунків:

"Це означає, що вам варто відкрито говорити про свої очікування і потреби, а також обговорювати бажану та небажану поведінку партнера. Регулярна комунікація та уточнення почуттів можуть допомогти виявити проблеми на ранніх етапах, перш ніж вони стануть серйозними".

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Що таке гостинг у дружбі?

У дружніх взаєминах гостинг теж трапляється. Друзі можуть раптово перестати відповідати на повідомлення чи дзвінки, уникати спілкування без пояснень, розірвати контакт без причини.

"Я потрапляла в гостинг від друзів двічі. Одна моя подруга могла просто зникнути зі спілкування на декілька місяців, а потім написати як ні в чому не бувало. Інша раптово звела все спілкування на тотальний ігнор. І ось вже минуло 3 роки, але досі є переписка, де вона в один день просто перестала відповідати мені, хоча останнє повідомлення було на якусь звичайну, чисто буденну тему", – згадує Аліна.

Як пояснила психологиня Яна Пуленець, однією з основних причин гостингу серед друзів є страх конфліктів: людям, які не вміють або бояться вести непрості розмови, легше уникнути емоційних навантажень, пов’язаних з поясненням причин розриву стосунків, і тихо "зникнути".

Гостинг може виникати як відповідь на стрес і тривогу ShendArt/DEPOSITPHOTOS

"Проблема гостингу в тому, що після того, як ти зник, повернутися стає майже неможливо через сильну тривожність. Я часто думаю, що люди, яких я загостила, сильно ображені або вважають мене дивною, тому я свідомо уникаю будь-яких спроб відновити спілкування", – розповідає Олександра.

На першому курсі університету вона знайшла чудових друзів, а потім без пояснення зникла з їхнього життя на три роки.

"Для них це виглядало дивно, ніби я просто перестала хотіти спілкуватися, але насправді я переживала період сильного емоційного виснаження. У мене просто не було сил підтримувати стосунки чи спілкуватися з людьми. Мій стан часто погіршується під час стресу, наприклад, через проблеми на роботі чи навчанні – і це робить спілкування з друзями виснажливим", – згадує дівчина.

Як пояснила психологиня, гостинг дійсно може бути реакцією на стрес або тривогу, коли людей охоплює бажання втекти від зайвого спілкування, адже в певний період вони переживають значну кількість дискомфорту. Такі рішення часто походять з внутрішніх конфліктів і соціальних умов, в яких опинився гостер.

"Людям, що стали жертвами гостингу, понад усе важливо усвідомити, що причина гостингу не пов’язана з ними, а відображає труднощі та страхи тих, хто залишає стосунки в такий спосіб.

Пам’ятайте, якщо ви пережили подібний досвід, то проблема не у вас, а в в обраному способі взаємодії особи, яка практикує гостинг", – стверджує психологиня.

За її словами, для людини, яку загостили, корисно знайти способи самовираження, наприклад, через ведення щоденника, творчість чи фізичну активність, щоб пережити негативні емоції. Підтримка друзів і сім’ї також може відігравати важливу роль у процесі відновлення, а в складніших випадках може бути корисним звернення до психолога або психотерапевта для професійної підтримки.

Як реагувати на гостинг у ділових комунікаціях?

Гостинг у рекрутингу: невже відмова без пояснень стала нормою?

Ситуації, пов’язані з гостингом, трапляються і в професійній сфері. Рекрутерка Катерина Кай каже, що здебільшого вони досить стандартні: найчастіше кандидати записуються на співбесіду і не зʼявляються на ній або зникають після отримання тестового завдання.

"Гостинг – неприємний супутник роботи рекрутера. Попри зростання рівня безробіття кандидати часто зникають з процесу переговорів без жодних пояснень", – розповідає рекрутерка.

На її думку, деякі люди не знаходять іншого способу показати роботодавцю небажання або неможливість продовжувати перемовини, обирають мовчання замість короткого ввічливого повідомлення.

"Якщо вранці ви розумієте, що не хочете працювати у компанії, де у вас сьогодні співбесіда, напишіть: "Доброго ранку, перепрошую, у мене змінилися обставини, і, на жаль, я не зможу прийти на співбесіду та не планую подальшої співпраці з вашою компанією", – радить експертка з етикету та моделювання поведінки Анна Чаплигіна.

Вона підкреслює, що професійні кола досить вузькі, тому не варто палити мости у спілкуванні з рекрутерами. Тому при відмові від посади буде доречно додати фразу на кшталт: "Можливо, у майбутньому наші шляхи ще перетнуться. Дякую за вашу увагу і час".

Чому компанії зникають після співбесіди?

До гостингу вдаються не лише працівники, а й самі компанії, коли перестають відповідати на листи кандидата та зникають з комунікації після інтерв'ю та тестових.

"Рекрутери, які не дають зворотний зв'язок, не мають цього в своїй системі цінностей та вихованні. Це елементарна безвідповідальність та нерозуміння того, що комунікація з кандидатами на посаду – також елемент бренду. Хоча й іноді це може бути свідома маніпуляція з метою притримати кандидата задля порівняння з іншими потенційними співробітниками", – розповідає бізнес-коуч Вадим Потьомкін.

Експертка з етикету та моделювання поведінки Анна Чаплигіна радить не сприймати відсутність швидкого зворотного звʼязку як відмову.

"Я б радила почекати тиждень. Якщо за цей час вам не відповіли, а строки будь-якої відповіді не були проговорені заздалегідь, то це не означає автоматичну відмову. Можливо, у компанії виникли проблеми або рекрутери перевантажені", – говорить експертка.

Якщо відповідь не надійшла, це не завжди означає відмову nmc2010/DEPOSITPHOTOS

За її словами, після тижня очікування можна зв'язатися з керівництвом компанії, щоб уточнити можливість проведення наступної співбесіди.

"У такій ситуації варто спокійно, без емоцій, нагадати про себе. Наприклад: "Добрий день, сподіваюся, у вас все добре. Пишу, щоб уточнити статус нашої наступної співбесіди. Чи відомі на цей момент якісь деталі, час або дата? Буду вдячний за вашу відповідь", – радить Чаплигіна.

Якщо ж на лист-нагадування також немає відповіді, тоді це не форс-мажорні обставини, а уникнення здорової ділової комунікації.

Чи можна вважати гостинг механізмом самозахисту?

Утім, гостинг також поширений і в щоденній робочій комунікації. Часто у діловому листуванні трапляються випадки, коли люди пишуть колезі або партнеру з пропозицією, адже бачать його активність у соцмережах, але відповіді так і не отримують.

"Я неодноразово стикалася з ситуаціями, коли мої пропозиції щодо співпраці залишалися без відповіді навіть після прочитання. Бували випадки, коли після початкових домовленостей партнери реагували на мої листи тижнями, а в якийсь момент і зовсім зникли. Це неприємно і дезорієнтує, адже ти не розумієш, що сталося і чи це за замовчуванням означає кінець співпраці", – розповідає проєктна менеджерка Олена.

Часто люди на роботі можуть бути дуже перевантаженими запитами, завданнями та повідомленнями, тому відкладають відповіді або навіть ігнорують усі запити, які наразі не у пріоритеті. Людина може не мати часу або ресурсів для своєчасної відповіді, і це спричиняє комунікаційний розрив.

"Я часто не відповідаю на повідомлення, якщо прохання-питання зараз не в пріоритеті моїх робочих завдань. Такі повідомлення складаються у великі стоси, і я про них просто забуваю", – зізналася журналістка Тетяна.

Згідно з дослідженням, у сучасному робочому середовищі з великою кількістю чатів, дзвінків та повідомлень на електронній пошті деякі працівники можуть вважати, що легше "гостити" нецікаві запити, ніж постійно відповідати на всі повідомлення. Це допомагає уникнути перенапруження і зберегти фокус на ключових завданнях.

Як гостинг допомагає уникати складних розмов на роботі?

Вчені додають, що люди можуть "гостити" певні запити, щоб уникнути складного пояснення відмови та негативних емоцій від того, кому відмовляють.

Іноді у робочому середовищі люди вдаються до гостингу, коли намагаються уникнути конфліктної або незручної теми. Як зазначила психологиня Яна Пуленець, багато людей не вміють або бояться вести непрості розмови, тому вибирають шлях тихого зникнення.

"У нас на роботі виникла проблема з клієнтом, і я зрозумів, що допустив помилку в проєкті. Боявся, що мене звинуватять у зриві дедлайну, тому просто перестав відповідати на повідомлення, допоки все не владнаю", – розповідає про свій досвід гостингу менеджер з продажів Олег.

За словами експертки з етикету та моделювання поведінки Анни Чаплигіної, українці у цьому контексті стикаються з посиленими викликами.

"Нам доводиться постійно працювати в умовах стресу, а коли це ще й посилюється нестачею відпочинку, люди в якийсь момент можуть не витримати навантаження і просто "випасти" з комунікації", – пояснює експертка.

Чи здатні чіткі комунікаційні правила зменшити випадки гостингу?

Як зазначає експертка з етикету та моделювання поведінки Анна Чаплигіна, подекуди причина гостингу криється зовсім не в примхах однієї людини, а у відсутності чіткого комунікаційного протоколу у компанії.

"У багатьох командах чи проєктах не встановлені чіткі правила комунікації, тому люди можуть не знати, як правильно реагувати на запити або що робити у випадках, коли не можуть виконати завдання або дати ствердну відповідь щодо якоїсь пропозиції", – говорить експертка.

Без встановлених протоколів співробітники часто не знають, як правильно реагувати на запити ShendArt/DEPOSITPHOTOS

Аби цього уникнути, фахівчиня радить мати заготовані шаблони листування та відповіді на стандартні питання.

"Потрібно випрацювати для себе етикетні протоколи і просто слідувати їм. Це здорова поведінка, яка економить сили та убезпечує від передбачуваних помилок. Якщо ви дієте за етикетом, криза може трапитися, але вона, швидше за все, буде спровокована не вами", – говорить вона.

Що робити, якщо вас загостили у робочому листуванні?

Якщо вас загостили у робочих комунікаціях, фахівчині радять:

не сприймати це на особистий рахунок . Важливо розуміти, що причини гостингу можуть бути не пов'язані з вами або вашими професійними навичками, а можуть бути наслідком зовнішніх факторів (перевантаження, вигорання, особисті проблеми);

нагадати про себе . Якщо людина не відповіла на ваш запит, варто через кілька днів надіслати ввічливе нагадування, яке підкреслить ваш інтерес і прагнення до продовження співпраці;

обговорити комунікаційні очікування . Якщо ви помічаєте, що це стає повторюваною проблемою у взаємодії з конкретною людиною, можливо, варто обговорити з нею ваші очікування щодо комунікації.

Експертка з етикету та моделювання поведінки Анна Чаплигіна переконана, що у бізнесі дуже важливо убезпечити себе від співпраць, де одна зі сторін може раптово зникнути.

"На самому початку співпраці дуже важливо звертати увагу на те, чи людина поважає ваші ресурси та кордони. Якщо на старті комунікація постійно пробуксовує, будьте певні, що пізніше, коли виникнуть проблеми (а в бізнесі вони завжди трапляються), ви будете платити дорожче за цю неефективну комунікацію", – говорить фахівчиня.

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Які емоційні наслідки гостинг може мати для того, кого ігнорують?

Психологиня Яна Пуленець зазначає, що гостинг у будь-яких типах взаємин викликає емоційний біль, зниження самооцінки та відчуття покинутості.

"Раптове ігнорування з боку партнера або друга має ефект непередбачуваності. Через це людина потрапляє у стан невизначеності. Нагнітання негативних думок та припущень може призвести до зниження самооцінки та формування невпевненості у власних почуттях", – пояснює експертка.

За її словами, серед емоційних наслідків гостингу також гнів, сум і тривога. Людина може злитися на того, хто зник, за те, що він не надав жодних пояснень або не проявив повагу до почуттів іншої сторони.

Водночас жертва гостингу може картати себе самозвинуваченнями, оскільки починає шукати відповіді на питання: "Чому це сталося? Що я роблю не так?". Надмір таких думок може спровокувати перевантаження емоціями, пригнічений стан або навіть тривожний розлад.

"Коли ми зникаємо без пояснень, ми вводимо іншу людину в стрес, підвищуємо її тривожність через невизначеність. Такі дії підривають не лише міжособистісні зв’язки, але й суспільний договір, оскільки вони руйнують довіру між людьми", – пояснює експертка з етикету та моделювання поведінки Анна Чаплигіна.

Вона зазначає, що потрапивши під дію гостингу одного разу, людина може втратити довіру в наступних стосунках. Як довгостроковий наслідок – жертва гостингу може припинити впускати нових людей у своє життя, стане більш обережною і закритою.