У застосунку "Армія+" тепер можна оформити 5 важливих документів

У застосунку "Армія+" відтепер можна оформити 5 електронних рапортів

У мобільному застосунку "Армія+", який запрацював цьогоріч у серпні, стали доступними 5 електронних рапортів. Крім того, у новій версії оновили функціонал їхньої подачі.

Про це повідомив міністр оборони України Рустам Умєров.

Тепер через "Армію+" можна оформити:

Довідку форми 5 про проходження військової служби . За словами Умєрова, це один із найбільш потрібних рапортів, необхідний для отримання гарантованих державою виплат чи прав військовослужбовців і їхніх рідних.

Рапорт на виїзд за межі гарнізону . Це спростить військовослужбовцям можливість залишити гарнізон для вирішення особистих питань або відпочинку.

Рапорт звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я в разі необхідності лікування.

Рапорт на виплату одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту для служби в лавах Збройних сил України.

Рапорт на відпустку після звільнення з полону , якщо військовослужбовець вирішить продовжувати служити в ЗСУ.

Окрім того, розширено функціонал подачі цих документів.

"В ініціатора зʼявляється можливість відкликати поданий рапорт, а в командира – перевіряти попереднього погоджувача звернення.

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Ці прості цифрові кроки приносять ще більше можливостей для наших військовослужбовців на кожному етапі їхнього шляху", – зазначив міністр оборони.

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