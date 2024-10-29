У застосунку "Армія+" тепер можна оформити 5 важливих документів
У застосунку "Армія+" відтепер можна оформити 5 електронних рапортів
Міністерство оборони України
У мобільному застосунку "Армія+", який запрацював цьогоріч у серпні, стали доступними 5 електронних рапортів. Крім того, у новій версії оновили функціонал їхньої подачі.
Про це повідомив міністр оборони України Рустам Умєров.
Тепер через "Армію+" можна оформити:
- Довідку форми 5 про проходження військової служби. За словами Умєрова, це один із найбільш потрібних рапортів, необхідний для отримання гарантованих державою виплат чи прав військовослужбовців і їхніх рідних.
- Рапорт на виїзд за межі гарнізону. Це спростить військовослужбовцям можливість залишити гарнізон для вирішення особистих питань або відпочинку.
- Рапорт звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я в разі необхідності лікування.
- Рапорт на виплату одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту для служби в лавах Збройних сил України.
- Рапорт на відпустку після звільнення з полону, якщо військовослужбовець вирішить продовжувати служити в ЗСУ.
Окрім того, розширено функціонал подачі цих документів.
"В ініціатора зʼявляється можливість відкликати поданий рапорт, а в командира – перевіряти попереднього погоджувача звернення.
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Ці прості цифрові кроки приносять ще більше можливостей для наших військовослужбовців на кожному етапі їхнього шляху", – зазначив міністр оборони.
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