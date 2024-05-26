Усі розділи
Підтримати УП

У Харкові тривають пошуки загиблих і зниклих безвісти через удар по "Епіцентру": що про них відомо

Анна Коваленко — 26 травня, 13:39
У Харкові тривають пошуки загиблих і зниклих безвісти через удар по Епіцентру: що про них відомо
На фото – двадцятирічна дівчина, яка розшукує свого батька.
Сергій Болвінов/Facebook

Оновлено 26.05.24 о 15:00

У Харкові триває пошук людей, зниклих після російського удару двома керованими авіаційними бомбами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".

Правоохоронці розповіли про зниклих після атаки працівників та відвідувачів гіпермаркету, а також їхніх родичів, які звертаються за допомогою.

Менеджер із продажів у відділі лаків і фарб, старший продавець, промоутер – працівники "Епіцентру", які, за словами начальника слідчого управління Головного управління національної поліції в Харківській області Сергія Болвінова, під час удару перебували у приміщенні. Станом на вечір 25 травня їх вважали зниклими безвісти.

Також пізно ввечері до правоохоронців звернулася 20-річна дівчина, вся родина якої в день трагедії пішла за покупками до гіпермаркету. Її рідні, зокрема 12-річна сестра та мама, не відповідали на дзвінки. Батько дівчини перебуває в лікарні – він отримав контузію.

26 травня спільнота прихожан Української греко-католицької церкви у Харкові повідомила про загибель їхньої парафіянки Ірини та її 12-річної доньки Марії. Чоловік та батько дитини перебуває в лікарні після проведеної операції, зазначають там.

Збір зразків ДНК,
Михайло проходить процедуру збору ДНК,
Сергій Болвінов/Facebook
Врятовані сервери.
Врятовані з приміщення сервери.
Сергій Болвінов/Facebook
Обвуглений паспорт.
Паспорт однієї з жертв удару.
Сергій Болвінов/Facebook

Болвінов також розповів про чоловіка, який шукав дружину, разом з якою працював в "Епіцентрі". Він врятувався завдяки тому, що під час удару перебував ближче до виходу з торгового центру.

Поліціянт також опублікував фото дівчини, яка не дочекалася повернення з роботи свого батька одного з працівників гіпермаркету.

Як зазначає очільник слідчого управління, у людей, які звертаються за допомогою у пошуку рідних, беруть зразки ДНК. Лише так фахівці зможуть ідентифікувати тіла загиблих.

8-річний Михайло один із тих, хто вже пройшов процедуру відбору ДНК. Він разом із мамою намагається знайти батька, який зник після влучання в "Епіцентр".

"Всі ці люди тримаються стійко, незважаючи на такі страшні події. Зараз головне завдання знайти та впізнати кожного, хто загинув після жорстокої атаки. Повернути їх рідним", зазначив у повідомленні Сергій Болвінов.

Аби знайти поранених і загиблих, правоохоронці вивчають кожну секунду записів з відеокамер, на яких зафіксовано влучання в гіпермаркет. Відео містяться на вцілілих після удару серверах, які вдалося винести зі зруйнованого приміщення.

"На відео, з яким зараз працюють слідчі, момент удару. Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами", прокоментував записи Сергій Болвінов.

Нагадаємо, Харківська обласна військова адміністрація повідомила, що кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до 14 осіб.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про загиблу матір та дитину.

Реклама:

Головне сьогодні