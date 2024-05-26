У Харкові тривають пошуки загиблих і зниклих безвісти через удар по "Епіцентру": що про них відомо

На фото – двадцятирічна дівчина, яка розшукує свого батька.

Оновлено 26.05.24 о 15:00

У Харкові триває пошук людей, зниклих після російського удару двома керованими авіаційними бомбами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".

Правоохоронці розповіли про зниклих після атаки працівників та відвідувачів гіпермаркету, а також їхніх родичів, які звертаються за допомогою.

Менеджер із продажів у відділі лаків і фарб, старший продавець, промоутер – працівники "Епіцентру", які, за словами начальника слідчого управління Головного управління національної поліції в Харківській області Сергія Болвінова, під час удару перебували у приміщенні. Станом на вечір 25 травня їх вважали зниклими безвісти.

Також пізно ввечері до правоохоронців звернулася 20-річна дівчина, вся родина якої в день трагедії пішла за покупками до гіпермаркету. Її рідні, зокрема 12-річна сестра та мама, не відповідали на дзвінки. Батько дівчини перебуває в лікарні – він отримав контузію.

26 травня спільнота прихожан Української греко-католицької церкви у Харкові повідомила про загибель їхньої парафіянки Ірини та її 12-річної доньки Марії. Чоловік та батько дитини перебуває в лікарні після проведеної операції, зазначають там.

Михайло проходить процедуру збору ДНК, Сергій Болвінов/Facebook Врятовані з приміщення сервери. Сергій Болвінов/Facebook Паспорт однієї з жертв удару. Сергій Болвінов/Facebook

Болвінов також розповів про чоловіка, який шукав дружину, разом з якою працював в "Епіцентрі". Він врятувався завдяки тому, що під час удару перебував ближче до виходу з торгового центру.

Поліціянт також опублікував фото дівчини, яка не дочекалася повернення з роботи свого батька – одного з працівників гіпермаркету.

Як зазначає очільник слідчого управління, у людей, які звертаються за допомогою у пошуку рідних, беруть зразки ДНК. Лише так фахівці зможуть ідентифікувати тіла загиблих.

8-річний Михайло – один із тих, хто вже пройшов процедуру відбору ДНК. Він разом із мамою намагається знайти батька, який зник після влучання в "Епіцентр".

"Всі ці люди тримаються стійко, незважаючи на такі страшні події. Зараз головне завдання – знайти та впізнати кожного, хто загинув після жорстокої атаки. Повернути їх рідним", – зазначив у повідомленні Сергій Болвінов.

Аби знайти поранених і загиблих, правоохоронці вивчають кожну секунду записів з відеокамер, на яких зафіксовано влучання в гіпермаркет. Відео містяться на вцілілих після удару серверах, які вдалося винести зі зруйнованого приміщення.

"На відео, з яким зараз працюють слідчі, – момент удару. Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами", – прокоментував записи Сергій Болвінов.

Нагадаємо, Харківська обласна військова адміністрація повідомила, що кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до 14 осіб.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про загиблу матір та дитину.