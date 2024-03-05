"Посивіли?": як українці відреагували на глобальний збій у Facebook та Instagram

Ввечері 5 березня стався глобальний збій у Facebook, Instagram та YouTube. Платформи не працювали, а деяких користувачів "викинуло" з їхніх акаунтів.

Збій тривав недовго – одразу після відновлення доступу до соцмереж українці почали жартувати із ситуації та створювати меми.

"УП. Життя" зібрала найяскравіші з них.

"Посивіли?" – запитав у своїх підписників письменник і журналіст Богдан Логвиненко одразу після відновлення Facebook.

Bogdan Logvynenko/Facebook

Поетеса Тетяна Власова у Facebook почала перекличку із запитання, хто скільки книжок встиг прочитати.

Tetiana Vlasova/Facebook

Громадська діячка Анастасія Мельниченко зраділа можливості відпочити:

"Хух, а я вже думала, що муситиму працювати", – написала вона.

Nastya Melnychenko/Facebook

Інші користувачі лаконічно описували свої емоції від неочікуваного збою.

Багато українців іронічно вказали на стійкість X (Twitter) на відміну від Facebook та Instagram.

А дехто навіть побачив у збої "слід" Ілона Маска, який є власником X (Twitter).

За традицією, не залишилися осторонь жартів й акаунти українських компаній.

У "Дії" пожартували над власним збоєм під час проведення відбору на Євробачення, а в YASNO відреагували мемом.

"Київстар" також вирішив зайнятися самоіронією.

Водночас журналістка Олена Дуб звернула увагу на несправедливе забуття створеної у 2023 році соцмережі Threads.

"І хоч би хтось під час збою згадав про Threads!" – написала вона.