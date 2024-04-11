Українців попередили про шахрайську схему з продажів талонів у е-черзі для оформлення документів

У мережі активізувались шахраї, що перепродають слоти в електронній черзі для оформлення документів.

Про це у Фейсбуці поінформувала голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко, передає Укрінформ.

За її словами, українці масово повідомляють у мережі про ймовірні випадки шахрайства із нібито «продажею» вільних слотів в електронній черзі під час оформлення документів за кордоном.

«Як зазначають громадяни України, що перебувають в інших країнах, вільні місця в електронних чергах заздалегідь бронюють так звані посередники, після чого пропонують «перепродати» їх з «націнкою» людям, що потребують оформлення документів. В окремих випадках «перекупи» видають себе за працівників Державної міграційної служби України», - заявила вона.

Голова ДМСУ закликала людей, якщо вони стали свідками ситуації, коли інспектор ДП «Документ» або працівник Державної міграційної служби України пропонує надати «посередницькі» послуги для того, аби пришвидшити оформлення документів, чи «перепродає» слоти в е-черзі, телефонувати на гарячу лінію ДМС та повідомляти про подібні випадки.

Науменко зазначила, що ця діяльність суперечить закону, і запевнила, що ДМСУ реагує на ці інциденти, звільняючи недоброчесних співробітників та ініціюючи відповідне кримінальне провадження.

Вона поінформувала, що проблема «обмеженості» талонів запису до е-черг у ДП «Документ» за кордоном дійсно має місце, і що це пов’язано з тим, що кількість слотів е-черги залежить від виробничих можливостей кожного окремого центру.

За її словами, їхня кількість залежить від того, скільки людей можуть бути прийнятими для оформлення документів у підрозділах ДП «Документ», з огляду на час роботи та кількість робочих місць відповідного підрозділу.

Голова міграційної служби зазначила, що ДМСУ системно проводить моніторинг діяльності операторів, що здійснюють сервіси оформлення документів поза межами держави, та вдосконалює безпекову складову.

Науменко заявила, що протягом місяця служба зверталась до компетентних правоохоронних структур з приводу скарг користувачів на недосконалість системи та наразі проводить тестування нового потенційного оператора. Вона уточнила, що це також стосується і так званих записів в «живу» чергу під час особистого відвідування підрозділів ДП «Документ».

«Ми вчергове застерігаємо всіх: за жодних обставин не користуйтесь пропозиціями так званих посередників. Будь-які обіцянки з їхнього боку щодо «пришвидшення» оформлення паспортів громадянина України та інших документів - незаконні. Запис до електронної черги є безкоштовним та здійснюється на офіційному вебсайті ДП «Документ», - написала Науменко.

Вона порекомендувала українцям послуговуватися виключно достовірною та верифікованою інформацією, яка 24/7 доступна на офіційному сайті ДМСУ та на чинних сторінках служби у Фейсбуці та Інстаграмі.

Голова міграційної служби оприлюднила і лінки на офіційні сторінки паспортного сервісу (сайт, Фейсбук).

«Якщо ви стикнулися з описаними вище ситуаціями, повідомляйте на гарячу лінію ДМС за телефоном (044) 363 22 50 та ДП «Документ» (044) 597-87-77. Важливо: гаряча лінія не працює під час повітряних тривог», - заявила Науменко.

Вона зазначила, що станом на сьогодні в зарубіжних країнах функціонують уже 13 центрів «Паспортний сервіс», якими за майже два роки роботи надано понад 870 тисяч адмінпослуг. За її словами, ці сервіси доступні в Німеччині (Мюнхен, Берлін, Кельн), Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава), Італії (Мілан) та Туреччині (Стамбул).