"Українська правда. Життя" шукає редактора стрічки новин

Редакція "Української правди. Життя" шукає редактора стрічки новин.

Зайнятість: вихідні + три будні (детальний графік обговорюємо з кандидатом).

Теми, з якими працюватиме наш майбутній колега — суспільство, медицина, психологія, освіта. Нам важливо, щоб кандидат розумів особливості цих тематик.

Вимоги:

досвід роботи на стрічці новин від 1 року;

рівень англійської мови – не нижче середнього;

вміння працювати самостійно;

досвід роботи з адмінкою та соцмережами;

оперативність і грамотність (!).

Хто наш ідеальний кандидат?

Той, хто вміє самостійно шукати інформаційні приводи, грамотно складати слова у речення та не потребує “трьох кіл” редагування.

Що ми пропонуємо:

дружний колектив;

роботу і розвиток в одному із топових видань України;

можливість працювати дистанційно чи у комфортному офісі в центрі столиці;

конкурентну заробітну плату за результатами співбесіди.

Резюме і приклади своїх робіт надсилайте одним листом з поміткою "Редактор стрічки новин" на три адреси: