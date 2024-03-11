"Українська правда. Життя" шукає редактора стрічки новин
— 11 березня, 12:21
Редакція "Української правди. Життя" шукає редактора стрічки новин.
Зайнятість: вихідні + три будні (детальний графік обговорюємо з кандидатом).
Теми, з якими працюватиме наш майбутній колега — суспільство, медицина, психологія, освіта. Нам важливо, щоб кандидат розумів особливості цих тематик.
Вимоги:
- досвід роботи на стрічці новин від 1 року;
- рівень англійської мови – не нижче середнього;
- вміння працювати самостійно;
- досвід роботи з адмінкою та соцмережами;
- оперативність і грамотність (!).
Хто наш ідеальний кандидат?
Той, хто вміє самостійно шукати інформаційні приводи, грамотно складати слова у речення та не потребує “трьох кіл” редагування.
Що ми пропонуємо:
- дружний колектив;
- роботу і розвиток в одному із топових видань України;
- можливість працювати дистанційно чи у комфортному офісі в центрі столиці;
- конкурентну заробітну плату за результатами співбесіди.
Резюме і приклади своїх робіт надсилайте одним листом з поміткою "Редактор стрічки новин" на три адреси: