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"Українська правда. Життя" шукає редактора стрічки новин

— 11 березня, 12:21

Редакція "Української правди. Життя" шукає редактора стрічки новин.

Зайнятість: вихідні + три будні (детальний графік обговорюємо з кандидатом).

Теми, з якими працюватиме наш майбутній колега — суспільство, медицина, психологія, освіта. Нам важливо, щоб кандидат розумів особливості цих тематик.

Вимоги:

  • досвід роботи на стрічці новин від 1 року;
  • рівень англійської мови – не нижче середнього;
  • вміння працювати самостійно;
  • досвід роботи з адмінкою та соцмережами;
  • оперативність і грамотність (!).

Хто наш ідеальний кандидат?

Той, хто вміє самостійно шукати інформаційні приводи, грамотно складати слова у речення та не потребує “трьох кіл” редагування.

Що ми пропонуємо:

  • дружний колектив;
  • роботу і розвиток в одному із топових видань України;
  • можливість працювати дистанційно чи у комфортному офісі в центрі столиці;
  • конкурентну заробітну плату за результатами співбесіди.

Резюме і приклади своїх робіт надсилайте одним листом з поміткою "Редактор стрічки новин" на три адреси:

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