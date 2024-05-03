Львів’янка намагалася вивезти скрипку Страдіварі до Польщі

28-річна уродженка Львова намагалася провезти через українсько-польський кордон скрипку Страдіварі, виготовлену в 1713 році.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

За словами прикордонників, ситуація трапилася у пункті пропуску "Краківець". Жінка перетинала кордон на легковому автомобілі.

"Під час заїзду на територію пункту пропуску жінка обрала смугу "зелений коридор" і повідомила, що переміщує особисті речі. Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, легковик скерували на додаткову перевірку", – йдеться у повідомленні.

Скрипка страдіварі, яку виготовили в 1713 році Державна прикордонна служба Митники провели огляд автомобіля Державна прикордонна служба Скрипку виявили у багажному відділі автівки Державна прикордонна служба

Перевіряючи автівку, у багажному відділі митники знайшли скрипку Antonius Stradivarius, виготовлену у 1713 році. Знахідку вилучили та передали на експертизу – вона може бути культурною та історичною цінністю.

Нагадаємо, це не перша спроба перевезти оригінальний музичний інструмент за кордон. Минулого року подібний випадок виявили на Одещині – скрипку везли до Болгарії. При цьому громадянин України не мав при собі потрібних документів для цього.