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Львів’янка намагалася вивезти скрипку Страдіварі до Польщі

Віра Шурмакевич — 3 травня, 15:33
Львів’янка намагалася вивезти скрипку Страдіварі до Польщі
З України до Польщі намагалися вивезти скрипку Страдіварі
digoarpi/Depositphotos

28-річна уродженка Львова намагалася провезти через українсько-польський кордон скрипку Страдіварі, виготовлену в 1713 році.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

За словами прикордонників, ситуація трапилася у пункті пропуску "Краківець". Жінка перетинала кордон на легковому автомобілі.

"Під час заїзду на територію пункту пропуску жінка обрала смугу "зелений коридор" і повідомила, що переміщує особисті речі. Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, легковик скерували на додаткову перевірку", – йдеться у повідомленні.

Скрипка страдіварі, яку виготовили в 1713 році
Скрипка страдіварі, яку виготовили в 1713 році
Державна прикордонна служба
Митники провели огляд автомобіля
Митники провели огляд автомобіля
Державна прикордонна служба
Скрипку виявили у багажному відділі автівки
Скрипку виявили у багажному відділі автівки
Державна прикордонна служба

Перевіряючи автівку, у багажному відділі митники знайшли скрипку Antonius Stradivarius, виготовлену у 1713 році. Знахідку вилучили та передали на експертизу – вона може бути культурною та історичною цінністю.

Нагадаємо, це не перша спроба перевезти оригінальний музичний інструмент за кордон. Минулого року подібний випадок виявили на Одещині – скрипку везли до Болгарії. При цьому громадянин України не мав при собі потрібних документів для цього.

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