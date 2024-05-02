Допитливість, креативність, мотивація: наскільки розвинені соціально-емоційні навички в школярів

В Україні проаналізували м’які навички (soft skills) у дітей віком 10 та 15 років. Їх розпитували про допитливість, креативність, відповідальність, упевненість у собі, мотивацію тощо.

У дослідженні соціально-емоційних навичок (ДоСЕН) взяли участь майже 5 тисяч дітей із 19 регіонів України. Також опитування проводили у 16 країнах світу.

"Уперше таке масштабне дослідження стосувалося не академічних знань, а саме м’яких навичок, серед яких співпереживання, допитливість, креативність, відповідальність, упевненість у собі. Усі ті якості, які надзвичайно потрібні в сучасному світі.

Опитування показало, що старшокласники більш толерантні та відповідальні, проте поступаються молодшим учням в оптимізмі й мотивації досягати успіху", – зазначив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

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Соціально-емоційні навички

Дівчата-підлітки віком 10 та 15 років в Україні засвідчили в себе менш розвинені навички стресостійкості та контролю над емоціями, ніж хлопці.

Учні старшої школи зауважили, що на впевненість у собі, толерантність, креативність, співпереживання і самоконтроль впливають умови для навчання. Якщо вони несприятливі, то й соціально-емоційні навички просідають.

У середньому 15-річне учнівство в Україні засвідчило в себе менш розвинені навички мотивації досягати, довіри, оптимізму, енергійності й впевненості в собі, ніж учнівство 10-річного віку.

Соціально-емоційні навички в українських школярів Скриншот з дослідження

Запізнення та кар'єрні перспективи

В Україні 59% 15-річних учнів і учениць запізнювалися в школу щонайменше один раз протягом двох тижнів. Цей показник вище середнього по ДоСЕН (48%).

37% українських школярів прогулювали окремі уроки, а 36% — щонайменше один день навчання протягом попередніх двох тижнів. Це також частіше, ніж в інших країнах ДоСЕН (29% і 31% відповідно).

Soft skils українських підлітків скриншот з дослідження

Водночас й очікування здобути вищу освіту або займатися управлінською роботою в українських підлітків менше, ніж в інших країнах (на 5-8%).

Дівчата в Україні в середньому засвідчили в себе гірше психологічне благополуччя, вищу навчальну тривожність і слабше піклування про своє здоров’я, ніж хлопці.

Утім в Україні не спостереглося різниці між хлопцями і дівчатами в плані задоволеності життям і стосунками з іншими.