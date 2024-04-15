Дослідники з’ясували, який вид мотивації спонукає займатись фізичною активністю частіше

Люди виконують фізичні вправи більш активно, якщо мають комбіновану мотивацію – грошову та ігрову.

Про це свідчать результати дослідження, під час якого науковці проаналізували поведінку людей, що мали ризик серцево-судинних захворювань, щоб зрозуміти, яка мотивація до заняття спортом є більш ефективною. Результати опублікували у щотижневому науковому журналі Circulation.

Як зазначають NewsMedical та The Washington Post, учені спостерігали за 1062 учасниками, середній вік яких становив 66,7 років.

Учасників поділили на три групи відповідно до виду мотивації за досягнення мети із тривалості бігу на тиждень: ігрові трофеї, грошова винагорода, а також змішана (обидва попередні стимули).

Перша група була орієнтована на гру. Особи, що входили до її складу, отримували бали за виконані цілі та втрачали їх у випадку невдачі. Вони могли змінювати рівні (платиновий, золотий, срібний, бронзовий чи синій) у залежності від кількості накопичених балів.

Друга група учасників отримувала по $14 доларів за кожен успішний тиждень. Покаранням за невиконання мети був штраф у $2 долари.

Також у дослідженні взяла участь контрольна група. Її учасники лише отримували щоденні повідомлення про кількість пройдених кроків.

Усі залучені особи отримали трекери, за допомогою яких дослідники могли відстежувати їхню активність.

Визначений вид мотивації учасники отримували протягом 12 місяців, після – щоденні текстові повідомлення з інформацією про кількість кроків (ще 6 місяців).

Загалом середнє збільшення кількості кроків від вихідного рівня становило:

для першої групи – 1915,

для другої групи – 1954,

для третьої групи – 2297,

для контрольної групи – 1418.

Науковці стежили за фізичною активністю учасників дослідження за допомогою трекерів. filadendron/Getty Images

Протягом періоду застосування мотивації комбінована група демонструвала найбільший приріст середньодобової кількості кроків. Впродовж наступних пів року тривалість фізичної активності у хвилинах була найбільша у цієї групи, у перших двох – майже однаковою.

У результаті люди з групи "гра плюс гроші" найбільше збільшили кількість кроків і підтримували підвищену фізичну активність принаймні шість місяців після завершення річного дослідження.

Дослідники пояснюють підвищення активності не тільки виробленням звички займатись і наявністю регулярної інформації про результати занять спортом, а й бажанням учасників знизити ризик смерті від серцево-судинних хвороб.

"Навіть помірні фізичні вправи можуть суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань, тому пошук недорогих способів змусити людей рухатися та залишатися у фітнес-програмі, яку вони можуть виконувати вдома, є величезною перемогою для громадського здоров’я", – заявили в Національному інституті охорони здоров’я США, який фінансував дослідження.

Раніше ми писали, як щоденна фізична активність впливає на здоров’я серця.