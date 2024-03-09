Українські полярники показали першу зустріч із фінвалом – одним із найбільших китів у світі

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" вперше задокументували зустріч із фінвалом, який заплив у води неподалік станції.

Як зазначають у Національному антарктичному науковому центрі, цей вид кита – другий за величиною на планеті. Його довжина може сягати 26 метрів, а вага – 75 тонн.

Полярники назвали зустріч несподіваною, але довгоочікуваною. Трапилася вона 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів.

"Хоч спостереження тривало лічені хвилини, але нашим полярникам вдалося попрацювати з твариною. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко встиг сфотографувати велетня, а також відібрати зразки шкіри та жиру від нього.

Їхні подальші лабораторні дослідження допоможуть з'ясувати стать кита, більше дізнатися про його стан і краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці", – розповіли у НАНЦ.

Несподівана, але довгоочікувана зустріч полярників із фінвалом сталася 6 березня Фото: НАНЦ

Полярники нагадують, що у XX столітті китобійний промисл спричинив майже повне винищення фінвалів у водах поблизу Антарктиди. Однак упродовж останніх років їхня популяція інтенсивно відновлюється, і вони повертаються туди, де раніше мешкали, зазначають науковці.

"Нині ці кити регулярно зустрічаються на півночі Антарктичного півострова та в протоці Дрейка. Можемо очікувати, що незабаром реєстрації фінвалів стануть регулярними й поблизу нашої станції", – кажуть у 28-ї УАЕ.