Розкажіть свою історію: "УП. Життя" збирає свідчення про домагання в навчальних закладах

Після низки гучних викриттів сексуальних домагань у навчальних закладах велика кількість постраждалих почала відкрито говорити про свій досвід.

Однак багато хто досі не наважується поділитися своєю історією через страх перед наслідками, сором чи недовіру до системи.

Ми в "УП. Життя" створили Google-форму, щоб кожен, хто зіткнувся з насильством у навчальних закладах – університетах, школах, коледжах, мистецьких і спортивних установах – міг розповісти свою історію.

Це може допомогти привернути увагу до проблеми та сприяти змінам.

Щоб надіслати свою розповідь, заповніть Google-форму. Якщо ви не готові називати своє ім’я, ви можете залишити свідчення анонімно.