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Розкажіть свою історію: "УП. Життя" збирає свідчення про домагання в навчальних закладах

Українська правда. Життя — 27 лютого, 11:00
Розкажіть свою історію: УП. Життя збирає свідчення про домагання в навчальних закладах
Гугл-форма забезпечить безпеку та анонімність
Dismay25/DEPOSITPHOTOS

Після низки гучних викриттів сексуальних домагань у навчальних закладах велика кількість постраждалих почала відкрито говорити про свій досвід.

Однак багато хто досі не наважується поділитися своєю історією через страх перед наслідками, сором чи недовіру до системи.

Ми в "УП. Життя" створили Google-форму, щоб кожен, хто зіткнувся з насильством у навчальних закладах – університетах, школах, коледжах, мистецьких і спортивних установах – міг розповісти свою історію.

Це може допомогти привернути увагу до проблеми та сприяти змінам.

Щоб надіслати свою розповідь, заповніть Google-форму. Якщо ви не готові називати своє ім’я, ви можете залишити свідчення анонімно.

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