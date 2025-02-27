Розкажіть свою історію: "УП. Життя" збирає свідчення про домагання в навчальних закладах
Гугл-форма забезпечить безпеку та анонімність
Dismay25/DEPOSITPHOTOS
Після низки гучних викриттів сексуальних домагань у навчальних закладах велика кількість постраждалих почала відкрито говорити про свій досвід.
Однак багато хто досі не наважується поділитися своєю історією через страх перед наслідками, сором чи недовіру до системи.
Ми в "УП. Життя" створили Google-форму, щоб кожен, хто зіткнувся з насильством у навчальних закладах – університетах, школах, коледжах, мистецьких і спортивних установах – міг розповісти свою історію.
Це може допомогти привернути увагу до проблеми та сприяти змінам.
Щоб надіслати свою розповідь, заповніть Google-форму. Якщо ви не готові називати своє ім’я, ви можете залишити свідчення анонімно.
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