Уряд змінив процедуру отримання відстрочки для родичів людей, які зникли безвісти

Уряд ухвалив постанову, яка врегульовує процедуру отримання відстрочки від військової служби під час мобілізації для рідних зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомили на сайті Кабінету міністрів.

Там зазначають, що Міністерство внутрішніх справ отримало велику кількість звернень від родичів зниклих безвісти із проханням "усунути юридичну колізію", через яку вони не могли отримати відстрочку.

Раніше підставою для відстрочки було рішення суду про визнання людини зниклою безвісти за особливих обставин. Однак законодавство не передбачало правову процедуру його ухвалення. Через це рідні не могли отримати відстрочку.

Тепер вимогу про надання судового рішення замінили на витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

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Так, право на відстрочку мають:

жінки й чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідні брат чи сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану;

жінки та чоловіки, які виховують дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків (або опікунів) визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє демобілізацію через втрату неповнорідних родичів.