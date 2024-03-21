"Жук-панк": в Австралії знайшли новий вид жуків, який спершу переплутали із пташиним послідом

В Австралії виявили новий вид жуків, яких назвали "панками" через їхні "ірокези"

В Австралії виявили новий вид жука-довгоносика. Він має довгі білі колючі волоски, через що його прозвали "жуком-панком".

Дослідник, який знайшов цього жука, спочатку сплутав його із пташиним послідом, повідомляють BBC, Australian Broadcasting Corporation та Australian Geographic.

Дослідник Квінслендського університету Джеймс Твід натрапив на комаху довжиною менше за сантиметр під час походу до Національного парку Лемінгтон.

"Я побачив цю білу штуку на листі та пройшов повз, думаючи, що, можливо, це пташиний послід. Але щось у моєму мозку підказало мені обернутися. І там був цей доволі ефектний жук – він сидів прямо біля мого намету", – розповів ентомолог.

Тіло комахи було чорно-помаранчевого кольору, однак особливим його робили саме білі волоски.

"Багато волосків стирчали практично вертикально, що надало їм вигляду ірокеза", – додав Твід.

Ідентифікація жука далася вченому нелегко, адже він "ніколи не бачив нічого подібного".

Виявилося, що Твід відкрив не лише новий вид жука-довгоносика, а й новий рід або групу комах.

"Види в межах одного роду дуже тісно пов'язані один з одним, і в цьому випадку ми не вважаємо, що якийсь із видів, відкритих раніше, є пов'язаним із цим", – зазначив дослідник.

За словами Адама Сліпінскі з Австралійської національної колекції комах, було дуже складно визначити функцію волосків жука, адже подібних екземплярів вони не знайшли.

Він зазначив, що подібно до панк-рокерів 1970-х років, цей вид жуків найбільш активний вночі, тому волоски можуть бути формою маскування.

"Вдень їм доводиться якось виживати, щоб їх не помітили птахи, ящірки чи інші хижаки. Можливо, за допомогою цього камуфляжу жуки намагаються бути подібними до пташиного посліду, а, можливо, він вкритий грибковою інфекцією", – сказав Сліпінскі.

За іншою теорією, колючі волоски можуть бути подібними до котячих вус і дають можливість відчувати навколишнє середовище.

Новому виду жуків дали наукову назву Excastra albopilosa. "Excastra" з латинської перекладається як "з табору", а "albopilosa" – "білий і волохатий".

Нагадаємо, на Багамських островах виявили новий вид глибоководного ракоподібного – це стародавній ізопод з гігантськими очима та прозорим тілом.