42°C на початку квітня: Азію сколихнула безпрецедентно аномальна спека

У Південно-Східній Азії температура повітря досягла позначки 42°С. Такі показники на початку квітня кліматологи фіксують вперше.

Всесвітня метеорологічна організація попереджала про те, що температури будуть вищими за середнє сезонне значення. Таку погоду пояснили кліматичними змінами, спричиненими діяльністю людини, а також Ель-Ніньо (ENSO) – кліматичним явищем коливання вітрів і температур поверхні моря, що спричиняє спеку та сухість повітря.

Як пише The Guardian, безпрецедентна спека вплинула на життя в країнах регіону.

Через аномально високі температури на Філіппінах тисячі шкіл відмінили очне навчання. Місцеве метеорологічне бюро повідомило, що в деяких районах спека досягла 42°С, що відповідає небезпечному рівню. Населення попереджають про можливі теплові судоми та виснаження.

В Індонезії суха погода стала причиною стрімкого зростання цін на рис. Відповідно до звіту Reuters, вартість рису – основного продукту харчування для 270 мільйонів жителів країни – у лютому зросла більш ніж на 16%.

На початку квітня в Манілі діти рятувалися переносними басейнами. У країні вчителі повідомляли про запаморочення та головні болі, зазначали, що через спеку учні не тільки мали проблеми із концентрацією, а й погіршення стану здоров’я.

Учені стурбовані й тим, що корали в Сіамській затоці можуть загинути через екстремальну температуру води.

Професор Бенджамін Хортон, директор Обсерваторії Землі Сінгапуру стверджує, що в наукових колах не передбачали настільки високих температур у найближчому часі.

"Рівень тепла, якого зазнала земна куля за останні 12 місяців, як на суші, так і в океані, здивував науку. Ми завжди знали, що будемо рухатися в цьому напрямку зі збільшенням викидів парникових газів, але той факт, що ми поб’ємо всі ці рекорди в 2023 і 2024 роках, можливо, трохи випередив час", – зазначає він.

Учений вважає, що скорочення викидів парникових газів миттєво не вирішить проблему. На його думку, ще щонайменше 50 років людству доведеться жити в умовах високих температура.

Нагадаємо, у США пройшли випробування пристрою з "охолодження" Землі.

Анна Коваленко, "УП. Життя"