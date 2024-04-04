У США вперше випробували машину, яка "охолоджує" Землю

В американському місті Сан-Франциско вперше просто неба випробували прилад, який призначений для "освітлення" хмар та відбиття сонячних променів назад у космос.

За допомогою нього науковці планують охолоджувати планету, яка невпинно нагрівається, пише The New York Times.

Оскільки середня температура повітря у 2023 році була на 1,45 градуса вищою, ніж у доіндустріальну епоху, вчені почали бити на сполох й шукати можливості зупинити нагрівання Землі.

Одним з таких методів є "освітлення" морських хмар, яке спрямоване на те, щоб повернути сонячну енергію в космос. Прилад для цього вчені розробляли впродовж кількох років.

Ззовні він нагадує снігоприбиральну машину, яка під час роботи розпорошує соляні морські аерозолі. Перш ніж осісти на землю, вони здіймаються на кілька десятків метрів у повітрі.

Відомо, що перше випробування відбулося на льотній палубі "Шершня", яка розташована на 15 метрів вище рівня океану над берегом американського міста Аламіда.

Попередньо на ній встановили підіймач із датчиками.

З одного боку розпилювача розмістили коробку, в якій містилася пара компресорів, які подавали до розпилювача повітря.

З іншого боку був бак з водою.

За словами науковців, на аналіз отриманих результатів підуть місяці.

За словами науковиці Джессіки Медрадо, яка працює над проєктом, для того, щоб відбувалося охолодження неба, потрібно правильно підібрати розмір аерозолів, адже замалі частинки не матимуть жодного ефекту.

Водночас занадто великі – можуть дати зворотний ефект. За її словами, ідеальним розміром є субмікронні частинки товщиною приблизно в 1/700 товщини людської волосини.

Під час роботи приладу щосекунди у повітря мають здійматися квадрильйон частинок аерозолів.

Зазначається, що якщо прилад покаже хороший результат, в рамках наступного етапу науковці спробують змінити склад хмар над океанами.

Однак є і супротивники цієї ідеї.

На думку директорки програми кліматичної та енергетичної справедливості в США Карен Оренштейн, модифікація сонячного випромінювання є "надзвичайно небезпечним відволіканням уваги".

Оренштейн зауважила, що найкращий спосіб розв'язати проблему зміни клімату – це відмовитися від спалювання викопного палива.

Науковий співробітник Грінпіс Інтернешнл Девід Сантілло, заявив, що якщо освітлення морських хмар використовуватимуть у всесвітніх масштабах, наслідки можуть бути непередбачуваними.

"Це може призвести до зміни кліматичних умов не лише над морем, але й над сушею. Це страшне бачення майбутнього, якого ми повинні намагатися уникнути будь-яким чином", – сказав Сантілло.

Відомо, що ідея з "освітленням" хмар не нова. У 1990 році британський фізик Джон Летем опублікував у журналі "Nature" текст, в якому висунув ідею про те, що впорскування крихітних частинок у хмари може компенсувати підвищення температури.

Пізніше Летем пояснив, що ця ідея виникла у нього під час походу з сином в Уельсі, де вони зупинилися, щоб подивитися на хмари над Ірландським морем.

"Він запитав, чому хмари вгорі блискучі, а внизу темні. Я пояснив, що вони є дзеркалами для сонячного світла, що надходить", – розповів Летем про те, як зароджувалася ідея.

Раніше ми повідомляли про те, що Земля нагрівається набагато швидше, ніж раніше передбачали вчені.