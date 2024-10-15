"Романтична афера": в Азії шахраї виманили у чоловіків понад 46 млн доларів за допомогою діпфейків

В Азії шахраї під виглядом красивих жінок виманили у жертв понад 46 млн доларів

В Азії чоловіки стали жертвами романтичної афери. За допомогою штучного інтелекту у них виманили понад 46 мільйонами доларів.

Шахрайська група налічувала понад 20 людей, повідомляє CNN.

За даними поліції Гонконгу, вдалося арештувати чоловіків та жінок віком від 21 до 34 років. Багато з них – випускники факультетів цифрових медіа та технологій.

Для афери підозрювані використовували діпфейки – реалістично підроблені відео, аудіо та інший контент, створені за допомогою ШІ.

Зазвичай вони починали спілкування з текстового повідомлення, в якому під виглядом привабливої жінки повідомляли, що помилково додали неправильний номер телефону.

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Потім підозрювані заводили зі своїми жертвами онлайн-роман, зближувалися, аж поки ті не починали планувати спільне майбутнє.

Члени шахрайської схеми працювали з ІТ-фахівцями за кордоном над створенням фальшивої криптовалютної платформи, куди й змушували жертв інвестувати.

Їхніми жертвами стали чоловіки "від Тайваню та Сінгапуру й аж до Індії".

Зловмисники були поділені на відділи, відповідальні за різні етапи афери. Вони навіть використовували навчальний посібник, щоб навчити членів групи використовувати "щирість і емоції жертви".

Серед етапів афери – вивчення світогляду жертви для створення "індивідуального образу", вигадування труднощів (невдалі стосунки або бізнес), щоб "поглибити довіру", та опис спільного майбутнього (зокрема, планування подорожей).

Шахрайство тривало близько року. Під час рейду поліція вилучила понад 100 мобільних телефонів, готівки майже на 26 тисяч доларів США та кілька елітних годинників.

Раніше ми розповідали про 6 схем, за допомогою яких шахраї можуть виманювати гроші онлайн.