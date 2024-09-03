В GOOD ROOF розповіли що потрібно для покрівлі даху

Дах над головою — це основа вашого комфорту та затишку. Проте у людини, яка вперше стикається з вибором покрівельних матеріалів, розбігаються очі від величезної кількості пропозицій, які наявні зараз на ринку. Не варто поспішати з вибором, навіть якщо це питання стало для вас критичним через наслідки обстрілів. Дах встановлюється один раз на кілька десятиліть, і компромісів бути не може.

Спочатку зводиться фундамент будинку, потім стіни, і на етапі, коли будівництво вже дійшло до спорудження даху, починати треба зі встановлення кроквяної системи. Вона триматиме усю конструкцію.

Олег Бойко, комерційний директор компанії GOOD ROOF, українського виробника матеріалів для покрівлі, дав пояснення щодо того, як зробити правильний вибір.

Отже, в рамках цієї статті ми розповімо про особливості різних типів покрівлі та зробимо короткий огляд цінових пропозицій.

Основні види покрівельних матеріалів

1. Металочерепиця — для неї характерна легкість матеріалу (4.5 кг/м²), довговічність (служить до 60 років), доступність (ціна від 200 - 350 грн за м2).

2. Профнастил — економічний (від 150 грн за м2) та універсальний, також його робить привабливою простота монтажу.

3. Фальцева покрівля — ідеально підходить для старовинних будинків, зберігаючи автентичний вигляд і забезпечуючи високу герметичність.

4. Керамочерепиця — дуже важка (35-45 кг/м2), боїться ударів, не рекомендується для будинків з газобетону чи дерева.

5. Шифер — популярний 20-30 років тому матеріал зараз втратив свої позиції через наявність більш якісних і сучасних типів покрівлі. Крім того, містить азбест, який багатьма країнами світу заборонений через небезпеку для здоров’я людини.

6. Бітумна черепиця — матеріал, для якого дуже важливий правильний монтаж, оскільки при порушенні технології втрачається герметичність. Крім того, бітумна черепиця нестійка до перепадів температури і не може забезпечити належний рівень пожежної безпеки, бюджетні варіанти цього матеріалу нерідко деформуються у спекотну погоду.

Давайте детальніше розглянемо металочерепицю та профнастил, як найбільш прийнятні та сучасні матеріали з максимальною кількістю переваг.

Металочерепиця — найпопулярніше рішення в Україні

Металочерепиця — це легкий, міцний і довговічний покрівельний матеріал, виготовлений з металу та покритий захисним шаром. Вона стійка до корозії, витримує екстремальні погодні умови, проста в монтажі й має привабливий зовнішній вигляд. Завдяки тривалому терміну служби та доступній ціні, металочерепиця є відмінним вибором для покрівлі.

Вага металочерепиці близько 4,5 кг/м², тому крокви та стіни будинку отримають невелике навантаження. Німецький виробник ArcelorMittal вказує термін служби покрівлі металочерепиці — до 60 років. Головне — правильно вибрати бригаду для монтажу та забезпечити якісні додаткові аксесуари.

Профнастил — практичність і розумна ціна

Профнастил вирізняється своєю практичністю. Середній термін служби цього матеріалу становить 20-30 років. Він стійкий до корозії, може використовуватись у непростих кліматичних умовах.

Профнастил з поліестерним покриттям коштує від 150 грн/м². Ціна може сягати 500 грн та більше. Чим більша товщина листа, кількість цинку, товщина полімерного покриття, тим більша ціна. Олег Бойко не рекомендує використовувати для покрівлі листи товщиною менше 0.45 мм.

Профнастил ціниться не тільки як покрівельний матеріал, а і як основа для міцної, надійної та довговічної огорожі та незйомної опалубки у будівництві.

Що ще потрібно для покрівлі будинку?

Щоб покрівля прослужила якомога довше, варто подбати про додаткові розхідні матеріали для неї:

1. Снігозатримувач — цей аксесуар встановлюють на краю покрівлі. Він необхідний, щоб сніг не зсувався з даху.

2. Утеплювач — на ринку представлений широкий вибір матеріалів: від пінопласту до базальтової чи мінеральної вати.

3. Покрівельна плівка - необхідна для створення надійної гідроізоляції покрівлі.

4. Водостічна система — відводить воду під час дощу та снігу, виготовлена з міцного оцинкованого металу або ПВХ пластику. Сучасні водостічні системи мають високу пропускну здатність, сучасний дизайн, стійкі до впливу ультрафіолету.

5. Саморізи — використовуються для з’єднання між собою елементів покрівлі. Покрівельні саморізи по металу мають коротший бур за ті, що використовуються при монтажі покрівлі з дерева, та більш міцні.

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Компанія GOOD ROOF готова допомогти вам підібрати оптимальне рішення для вашого даху. Безкоштовний підбір матеріалів, швидкий розрахунок вартості та оперативна доставка — все це забезпечить надійний захист вашого будинку на роки вперед. Не відкладайте вибір на потім — зима вже близько, тож час діяти!

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