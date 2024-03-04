В Індії блогерку з Іспанії зґвалтувало семеро людей, а її чоловіка побили – ЗМІ

Блогерку з Іспанії зґвалтувало семеро людей, а її чоловіка побили

Під час навколосвітньої подорожі на мотоциклах на пару з Іспанії напали невідомі в Індії.

За словами жінки, її зґвалтували семеро місцевих мешканців, а її чоловіка — побили. Про це повідомляють іспанське інформаційне агентство EFE та індійський телеканал NDTV.

Вісенте і Фернанда розпочали подорож близько 5 років тому. Наразі подружжя вже побувало у 66 країнах світу та здолало понад 179 тисяч км.

Мандрівники прямували до Бангладешу та Непалу. Однак зараз подорож на паузі через інцидент, що трапився вночі 2 березня.

Побут пари з Іспанії, які здійснювали навколосвітню подорож

Пара блогерів розповіла у соцмережах, що вони поставили намет у віддаленому місці в окрузі Думка штату Джаркханд. Вночі на них напали невідомі.

"З нами сталося те, чого ми нікому б не побажали. Семеро чоловіків зґвалтували мене", – розповіла жінка в соцмережах, але згодом видалила публікацію на прохання локальної поліції, щоб “не заважати” слідству.

Обличчя блогерки напухло та було в синцях після нападу.

"Моє обличчя виглядає жахливо, але мені найбільше болить не це. Я думала, що ми помремо. Слава Богу, що ми живі", – зазначила вона.

Як відбувалась подорож на мотоциклах

Близько 2 години ночі за місцевим часом потерпілі звернулись до поліції. Вони говорили іспанською, тож комунікація з правоохоронцями була складною, однак оперативники доставили постраждалих до лікарні.

Там подружжя змогло пояснити деталі інциденту. Зараз пара перебуває у лікарні.

"Обидва постраждалих перебувають поза загрозою. Чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Оглядом потерпілої займатиметься медична комісія у складі трьох гінекологів, рентгенолога, ортопеда та стоматолога на чолі з лікарем медичного коледжу", – зауважив лікар.

У неділю, 3 березня, поліціянти повідомили про затримання трьох підозрюваних, однак пошук усіх кривдників продовжують.

Напад викликав обурення в соціальних мережах, підкресливши загрозу сексуального насильства в Індії.

Вісент і Фернанда у соцмережах наголошують, що не варто “чорнити” репутацію такої мальовничої країни, адже в кожній локації можна зустріти добрих та поганих людей.

"Інцидент не має заплямувати країну. Ми зіштовхнулись з небажаними людьми і сподіваємося, що на них чекає суворе покарання.

Ця ситуація могла трапитись де завгодно – у будь-якій країні світу", – зауважили мандрівники в сторіс.