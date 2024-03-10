В Іракському Курдистані археологи знайшли храм, що міг бути святилищем перської богині води

В Іракському Курдистані археологи, які займаються розкопками гірської фортеці Рабана-Меркулі, припустили, що вона також могла бути святилищем перської богині води Анаїти.

Про це йдеться в результатах дослідження, яке було опубліковане в журналі Iraq, пише Arkeonews.

Археологічна пам'ятка Рабана-Меркулі розташована в горах Загрос. Вона складається з оборонних споруд по периметру, що оточують прилеглі поселення в долині Рабана і на плато Меркулі.

За словами вчених, фортеця занепала у часи парфянської епохи у першому столітті до нашої ери.

Дослідник з Інституту передісторії, протоісторії та давньої археології Близького Сходу Гейдельберзького університету Майкл Браун, який, починаючи з 2009 року провів чимало розкопок на території пам’ятки, звернув увагу на околиці фортеці. Архітектурні споруди та залишки можливого жертовника можуть свідчити про існування місця поклоніння богині, каже він.

Над укріпленим в'їздом до Рабани наскельний рельєф зображує анонімного правителя, найімовірніше, місцевого парфянського царя-васала, якому приписують заснування цього місця.

Всередині долини Рабана дослідники виявили релігійний комплекс, який міг бути присвячений богині Анаїті.

У перших згадках про неї в рукописній збірці "Авеста" богиня зображена як небесне джерело всіх земних вод й описана як неймовірно красива жінка зі здатністю набувати форми каскадного потоку або водоспаду.

За словами археологів, основним доказом наявності потенційного святилища Анаїти є частина гірської фортеці Рабана-Меркули, архітектурні прибудови та водоспад всередині комплексу.

"Близькість до водоспаду є важливою, оскільки асоціація вогню і води відігравала важливу роль у доісламській перській релігії", – зазначив Майкл Браун.

Також він припустив, що святилище було поглинуте культом Анаїти в парфянську епоху й могло зіграти вирішальну роль в окупації гори та, відповідно, занепаду фортеці.

"Навіть якщо культовий об'єкт не може бути остаточно пов'язаний з богинею води Анаїтою, святилище Рабана все одно дає нам новий погляд на регіональні сакральні та геополітичні взаємозв'язки в парфянську епоху", – додав Майкл Браун.

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