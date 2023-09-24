У Єгипті археологи під водою знайшли храм Афродіти. ФОТО

Біля єгипетського узбережжя в стародавньому портовому місті Тоніс-Геракліон у затоці Абукір археологи виявили храм Афродіти.
Також там виявили нові "скарби і таємниці", пише CNN.
Дослідження проводила команда підводних археологів на чолі з Франком Годдіо.
Вони досліджували південний канал міста, де величезні кам’яні блоки стародавнього храму Амона впали через катаклізми тисячі років тому. Під час експедиції знайшли дорогоцінні предмети, які належать скарбниці храму: срібні ритуальні інструменти, золоті прикраси, тощо.
|Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту
Також археологи виявили підземні споруди, які підтримувалися добре збереженими дерев’янами стовпами та балками. Вчені відносять їх до 5 ст. до нашої ери.
На схід від храму Амона виявили грецьке святилище, присвячене Афродіті. У ньому містилися бронзові та керамічні предмети.
"Це свідчить про те, що греки, яким було дозволено торгувати та оселятися в місті за часів фараонів династії Саїт (664–525 рр. до н. е.), мали свої святилища для своїх власних богів", – повідомили в Європейському інституті підводної археології.
Також це вказує на присутність грецьких найманців у цьому районі.
Залишки Тоніс-Гераклеона сьогодні розташовані за 7 км від узбережжя Єгипту. Це місто протягом століть було найбільшим портом Єгипту на Середземному морі до заснування Александрії.
Раніше ми розповідали про виявлення дерев’яної конструкції віком півмільйона років у Африці.
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