В Іспанії затримали злочинну групу, яка продавала українок в сексуальне рабство

В Іспанії затримали чоловіків, які використовували жінок для надання сексуальних послуг

Іспанська поліція заарештувала злочинну групу, яка займалася торгівлею жінок з метою сексуальної експлуатації. Серед жертв – більшість українки.

До її складу входили громадянин Іспанії, по два громадяни з Росії та України. Наразі відомо про 14 постраждалих, повідомляє Європол.

Зазначається, що затримані знаходили жертв через інтернет та при знайомстві представлялися менеджерами агентств з працевлаштування. Їм пропонували вакансії хостес та прибиральниць, а також хорошу заробітну плату, оформлення документів та дозволу на роботу.

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Але підозрювані своїх обіцянок не виконали. Потім вони використовували жінок для надання сексуальних послуг в одному з нічних клубів Альмерії (місто на півдні Іспанії – ред.) Відомо, що серед постраждалих значна частина українок, а також є громадянки Білорусі. Їх переслідували за національною ознакою, додали у Європолі.

"Жертв розміщували у трьох будинках, які надав один із керівників клубу. Підозрювані ізолювали жінок від суспільства, намагаючись мінімізувати ризики виявлення злочину поліцією або втечі жінок.

Це дозволило їм повністю утримувати, контролювати та експлуатувати постраждалих", – розповіли у Європолі.

Відомо також, що заарештовані незаконно отримали величезний прибуток від такої "діяльності". Правоохоронці провели обшуки та конфіскували два розкішні автомобілі, готівку, електронні пристрої, трудові договори на роботу у сфері послуг та інші документи, пов'язані з клубом, де експлуатували жертв.

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