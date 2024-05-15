В Угорщині під тенісним кортом знайшли руїни втраченої церкви Діви Марії

Колишня церква раніше була частиною монастиря, створеного для монахів з Боснії.

Під час археологічних розкопок у Вишеграді, що на півночі Угорщини, під тенісним кортом знайшли руїни втраченої церкви Діви Марії. Споруду побудували ще в XIV столітті за правління короля Сигізмунда.

Про те, що археологам із Угорського національного музею та Національного інституту археології та Музею короля Матіаша вдалося віднайти костел, повідомляє Arkeonews.

Під час розкопок дослідники виявили залишки церкви Діви Марії, а також склеп, розташований перед головним вівтарем. Серед уламків зруйнованого склепу лежали останки трьох людей.

Шпора (металева дужка, яку прикріплюють до взуття, аби підганяти коня) та кілька дробів (свинцевих кульок), які знайшли біля кісток, свідчать про те, що останки належали солдатам. Поряд також виявили мідну чашу, на поверхні якої була виїмка – ймовірно, слід від зброї. Учені припускають, що посудину використали для захисту під час бою.

Знайдені артефакти свідчать про те, що у приміщенні споруди відбулася кривава сутичка.

Visegrád Reneszánsza/Facebook Visegrád Reneszánsza/Facebook

У нижній укріпленій частині містечка також знайшли сліди поселення османів, зокрема монети, османське кладовище та піч овальної форми. Крім того, археологи виявили 700-річну позолочену срібну прикрасу, яка колись могла оздоблювати сукню королеви Єлизавети Польської, що в XIV столітті була регентом (тимчасовим правителем) Польського королівства.

Віднайдена церква раніше була частиною Францисканського монастиря, заснованого Сигізмундом Любсембурзьким для ченців з Боснії. Монарх, який побудував споруду на території власного замку, був королем Німеччини, Богемії, Угорщини та Хорватії, перш ніж зійшов на престол у статусі імператора Священної Римської імперії в 1433 році.

Пізніше, у середині XV століття монахи покинули монастир. Сама ж цервка зазнала грабунку та руйнування після того, як османи в XVI столітті захопили містечко.

Розкопки, під час яких знайшли руїни церкви, зробили в межах Програми розвитку Вишеградського Ренесансу. У найближчі роки в містечку планують відновити окремі спорудження, зокрема Королівський палац, Вишеградську цитадель і Соломонову вежу.

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