Дослідники з Японії знайшли руїни вілли, яка могла належати першому римському імператору

Археологи вважають, що піч у віллі перестали використовувати за призначенням приблизно в той же час, коли помер перший римський імператор.

Археологи з Токійського університету виявили на півдні Італії будівлю на місці давньоримських руїн, похованих під вулканічним попелом. Вони вважають, що її власником міг бути перший римський імператор Август.

Розкопки руїн Сомма Везувіана, що на північній стороні гори Везувій, команда дослідників розпочала ще в 2002 році, повідомляє Arkeonews.

Також археологи знайшли руїни печі, яку, як припускають, використовували для опалення лазні. Вуглець, зразки якого взяли на стінках спорудження, датується близько І ст. нашої ери. Дослідники вважають, що з того часу піч не виконувала своєї функції.

Наявність приватної лазні в приміщенні колишньої вілли свідчить про те, що будівля була резиденцією впливової особи. Припускають, що час, коли її припинили використовувати, співпадає із смертю давньоримського імператора Августа.

Уздовж стіни приміщення знайшли десятки старовинних амфор. Дослідницький відділ середземноморських регіонів, Інститут передових глобальних досліджень, Токійський університет, Комаба/Arkeonews

За античними переказами, імператор Октавіан Август, що жив у період від 63 р. до н. е. до 14 р. н. е., помер у своїй резиденції на північному сході від вулкана Везувій. Згодом на тому місці спорудили меморіал на згадку про його досягнення. Однак точне місце розташування вілли досі залишалося невідомим.

Також учені виявили частину споруди, яку колись використовували як склад. Біля стін приміщення знайшли десятки розташованих у ряд керамічних амфор (різновид посуду, поширеного в стародавніх та середньовічних культурах Середземномор’я).

Згідно з аналізом хімічного складу, вулканічна пемза, що покриває руїни, походить від пірокластичного потоку (суміші гарячих вулканічних газів, попелу та скельних уламків) лави у результаті виверження вулкана Везувій у 79 році. Помпеї на південному схилі гори були повністю знищені тим самим виверженням.

"Через 20 років ми нарешті досягли цього етапу. Це велике відкриття, яке допоможе нам визначити шкоду, завдану північній частині Везувію, і отримати краще загальне уявлення про виверження, яке відбулось у 79 р.", – сказав Масанорі Аоягі, почесний професор Токійського університету, який був керівником дослідницької групи, що першою розпочала розкопки на цьому місці.

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