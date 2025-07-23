Сарана вже в Україні: в яких областях виявили шкідника

У Запорізькій та Херсонській областях України виявили осередки небезпечних шкідників – перелітної (Locusta migratoria) та єгипетської сарани (Anacridium aegyptium).

Фахівці вживають заходів щодо їхньої локалізації та ліквідації, повідомили в Держпродспоживслужбі.

У Кушугумській селищній раді Запорізької області від 15 липня запроваджено особливий режим захисту рослин. Він діє на площі понад 21 тисячі гектарів до повної ліквідації спалахів комах.

Для знищення осередків сарани там створили Координаційний штаб, до якого долучилися представники місцевої влади, аграрного сектору, Держпродспоживслужби, ДСНС та інших служб.

Як кажуть фахівці, на території області сарана переважно живиться очеретом та дикорослими травами. Поки промислові посіви не зазнали суттєвих втрат.

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У регіоні зокрема тривають обробки територій несільськогосподарського призначення.

З 23 червня особливий режим захисту рослин запровадили на майже 300 гектарах Херсонщини. Там комахи уразили 27 гектарів посівів соняшнику.

Спеціалісти виявили, що після обробки територій популяція сарани там значно знизилася, а загальна чисельність впала до меж економічного порогу шкодочинності.

Наразі на Херсонщині розглядають питання зняття особливого режиму, однак моніторинг триває.

Через поширення саранових на півдні Молдови на Одещині посилили фітосанітарний моніторинг. На початку липня в Болградському районі вже зафіксували міграцію комах, зокрема на полях, де зібрали врожай ріпаку, пшениці та ячменю.

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Там провели обробки стерні. В області кількість сарани не перевищує поріг безпечної чисельності, тому особливий режим захисту там не запроваджували.

Фахівці отримали повідомлення про сарану на Дніпропетровщині. Там наразі проводять необхідні обстеження.

У Держпродспоживслужбі закликають негайно повідомляти про осередки перелітної сарани у випадку їхнього виявлення. Номер територіальних органів служби можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, на початку липня вулиці столиці Південної Кореї заполонили комахи немісцевого виду. Рої чорних жуків з’явилися зокрема через зміни клімату.