Українці з ігровою залежністю зможуть отримувати соціальні послуги

Для українців з ігровою залежністю запровадять соціальні послуги

В Україні розробили протокол лікування від ігрової залежності та готуються до впровадження соціальних послуг для лудоманів.

Над розробкою Державного стандарту соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю працювали Мінсоцполітики разом з ГО "Центр відповідальної гри", повідомляє "Укрінформ".

"У результаті першого всеукраїнського дослідження у сфері ігрової залежності під егідою МОЗ ми розробили протокол лікування ігрової залежності. Наразі очікуємо затвердження цього документу найближчим часом.

А зараз працюємо спільно з Міністерством соціальної політики, Національною сервісною службою над провадженням соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності", – розповіла керівниця Громадської спілки "Центр відповідальної гри", юристка в сфері охорони здоров’я Ольга Ісаєва під час круглого столу.

Державний стандарт передбачає, що українці, залежні від азартних ігор, та їхні родини зможуть отримати соціальні послуги, які сприятимуть реабілітації, поверненню до повноцінного життя та запобігатимуть рецидивам.

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Основними завданнями автори стандарту називають:

забезпечення інтересів осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах через ігрову залежність;

мінімізація наслідків і подолання ігрової залежності;

надання психологічної та інформаційної підтримки таким людям;

покращення функціонування та відновлення фізичного й психічного стану таких осіб;

підвищення їхнього соціального статусу та якості життя;

запобігання виникненню ігрової залежності".

У 2018 році ВООЗ офіційно визнала пристрасть до гри психічним розладом, а поняття "ігровий розлад" було включено до нормативного документу міжнародного стандарту класифікації хвороб.

Наслідками залежності від азартних ігор є психологічні проблеми, депресія, тривога, роздратованість, втрата соціальних зв’язків, фінансові проблеми.

Також у квітні 2024 року попередження ігрової залежності та мінімізація її негативних наслідків для громадян та суспільства президент називав питанням національної безпеки України.