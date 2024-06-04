Скількох полеглих захисників не вдається ідентифікувати? Дані від МОЗ

Неідентифіковані тіла зберігають до того моменту, поки не будуть зафіксовані збіги з родичами.

Україна проводить ідентифікацію всіх решток загиблих і зниклих безвісти військових, отриманих у рамках обмінів. Здебільшого фахівці встановлюють особу полеглого, однак 2-3% тіл ідентифікувати не вдається.

Про це в інтерв’ю "УП. Життя" розповів заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Рештки зберігаються на рівні бюро судово-медичної експертизи, допоки не будуть ідентифіковані.

Ідентифікація відбувається до останнього, поки ми не доведемо, чиї ці рештки, і не будемо переконані, що ми віддали тіло з метою належного поховання тій родині, яка повинна була його отримати", – зазначив заступник Міністра охорони здоров'я,.

За його словами, рештки 2-3% загиблих українців не вдається ідентифікувати.

"І оці 2%-3% – це ті випадки, коли ми не можемо отримати результати ДНК-експертизи, або ми отримали ДНК-експертизу від загиблого, але не маємо жодних збігів. І це означає, що або немає родичів, або родичі ще не здали ДНК", – каже Ігор Кузін.

Неідентифіковані тіла зберігають до того моменту, поки не будуть зафіксовані збіги з родичами. Загиблих зберігають у рефрижираторах по всій території країни. Процес ідентифікації є довготривалим, інколи він триває і понад рік.

"Після одного року зберігання такі тіла інколи захоронюються, але водночас поховання не ідентифікованих тіл відбувається таким чином, щоб можна було оперативно видати дозвіл на перепоховання у випадку, якщо сім'я буде знайдена.

Це не якісь там братські могили, в яких неможливо нічого розрізнити. Це кладовище, але конкретно для неідентифікованих осіб, яким ми присвоюємо номер, і по ньому з дозволу слідчих органів потім можемо видати тіло для належного поховання", – зазначає головний державний санітарний лікар України.

Раніше ми писали історії людей, які змушені доводити смерть своїх рідних, бо тіла не залишилося.