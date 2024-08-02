Науковці, ймовірно, розгадали таємницю давньоєгипетської мумії, що "кричить"

Вважається, що муміфікована жінка померла 3500 років тому

Єгипетські дослідники, ймовірно, розкрили таємницю мумії жінки, яка померла 3500 років тому. Те, що вираз її обличчя нагадує картину Едварда Мунка "Крик", може свідчити про болісну смерть.

Давні муміфіковані останки виявили в дерев’яній труні під гробницею Сенмута – видатного архітектора часів правління жінки-фараона Хатшепсут – у 1935 році, інформує The Guardian.

Поруч з нею також була похоронна камера матері Сенмута, а також інші поховання його родичів.

Що відомо про мумію?

Ім'я померлої невідоме. Однак вчені вважають: розташування мумії в гробниці Сенмута свідчить про те, що жінка раніше також була членом його родини.

Для вивчення мумії професорка радіології в Каїрському університеті (Єгипет) Сахар Салім разом із колегою Самією Ель-Мергхані використали технологію комп’ютерної томографії.

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Також науковиці зробили аналіз шкіри померлої, волосся та довгої чорної перуки, які збереглися в гарному стані.

На момент смерті жінці, ймовірно, було близько 48 років Сахар Салім

Аналіз показав, що жінка за життя мала зріст близько 1,55 метра і померла приблизно у віці 48 році. Дослідниці виявили, що вона страждала від легкого артриту.

Незважаючи на класичні правила тогочасної муміфікації, всі органи жінки залишилися у тілі.

"Для мене це було несподіванкою, оскільки класичний метод муміфікації в Новому царстві (періоді історії Стародавнього Єгипту – ред.) – 1550-1069 роки до нашої ери – включав видалення всіх органів, крім серця", – сказала Салім.

На думку дослідниці, це не варто вважати прикладом неякісного бальзамування, адже, судячи з речей, з якими жінку поховали, вона належала до багатшого прошарку населення часів Нового царства.

48-річну жінку поховали у двох срібних і золотих каблучках із малюнком скарабея – священної комахи в єгипетській міфології, яка символізує божественний захист.

Померлу бальзамували за допомогою смоли ялівцю та ладану – ці інгредієнти на той час були дороговартісними.

Чому на її обличчі закарбувався вираз "крику"?

Автори дослідження, яке опублікували у Frontiers in Medicine, вважають, що жінка за життя мала високий статус у суспільстві, тому вираз "крику" на її лиці навряд чи був наслідком недбалості бальзамувальників.

Вираз мумії могла спричинити рідкісна, негайна форма трупного задубіння.

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"Ми припустили, що причиною цього відкритого рота може бути болісна смерть або емоційний стрес, і трупний спазм зробив її обличчя непорушним.

Бальзамувальники не змогли закрити рота й муміфікували тіло, що стиснулося, до того, як воно розклалося або розслабилося", – пояснила Сахар Салім.

Однак точна причина смерті жінки досі залишається незрозумілою, тому дослідники повністю не виключають того, що "крик" став результатом похоронних процедур або змін після смерті.

"Я не думаю, що цей спазм був тим, що бальзамувальник намагався б зберегти назавжди. Процес висихання під час муміфікації займає 40 днів. Звичайно, вони могли змінити її риси [за той час]", – не погодилася з версією щодо недбалості або умисної зміни виразу після смерті професорка Американського університету в Каїрі Саліму Ікрам.

Водночас доктор наук, судово-медичний експерт Стюарт Гамільтон зауважує, що навколо ідеї трупних спазмів досі точаться дебати, а сам він ніколи не був свідком жодного такого переконливого випадку.

"Я не схиляюся до того, що він (трупний спазм – ред.) існує, хоча це, безумовно, суперечливо. Я думаю, що рот просто розкрився, і врешті-решт так і залишився в цьому виразі", – стверджує фахівець.

Чи знаходили науковці схожі мумії?

Випадок виявлення мумії, яка "кричить", – рідкісний але не унікальний. Раніше докторка Салім разом із колегами досліджували тіло, як вважають, принца Пентавера, сина фараона Рамзеса ІІІ. Спадкоємець престолу за життя брав участь у змові з метою вбивства свого батька.

"Тіло Пентавера забальзамували недбало, це може вказувати на те, що бальзамувальники не переймалися тим, щоб зафіксувати його рот закритим. Це, ймовірно, було для нього як покарання", – розповіла Сахар Салім.

Також дослідники виявили останки принцеси Мерітамон, сестри короля Яхмоса, яка мала такий же вираз обличчя. За словами науковців, дівчина померла від раптового і масивного серцевого нападу, що спричинив посмертне відпадання щелепи.

Раніше ми розповідали про дослідження науковців мумії дівчини-підлітка, яка за життя була вагітна двійнею. Науковці встановили, що причиною смерті стало защемлення голови однієї дитини в пологових шляхах.