Засудив евтаназію та сурогатне материнство: Ватикан оприлюднив оновлену декларацію про гідність

У запропонованому переліку, який не подається як вичерпний, серед порушень людської гідності.

У Ватикані опублікували декларацію "Нескінченна гідність". У ній навели перелік порушень, пов’язаних із людською гідністю, які засуджує Святійший Престол.

Про це повідомляє Vatican News.

У 20-сторінковій декларації наведено перелік порушень людської гідності – "усього, що спрямоване проти самого життя". Зокрема, є згадки про всі види вбивств, геноцид, аборт, евтаназію та добровільне самогубство.

Так, наприклад, в одному з розділів Ватикан засуджує сурогатне материнство, мотивуючи це тим, що через нього "дитина, наділена безмірною гідністю, стає просто предметом".

"Дитина завжди є даром і ніколи не може бути предметом контракту", – зазначають в декларації. Depositphotos/phb.cz

Папський престол також виступив проти зміни статі, оскільки "Бог створив чоловіка і жінку біологічно різними, і люди не повинні заграватися у Бога, змінюючи стать".

Також у декларації засудили бідність, війни, які назвали "поразкою людства", і торгівлю людьми, що набуває "трагічних вимірів" у світі.

Декларація закликає боротися з:

▲ торгівлею людськими органами;

▲ сексуальною експлуатацією дітей;

▲ рабською працею, зокрема проституцією;

▲ незаконним обігом наркотиків та зброї;

▲ тероризмом;



▲ міжнародною організованою злочинністю.



Папський престол також засудив дискримінацію жінок й насильство проти них.

Перелік порушень завершує огляд цифрового насильства. У Ватикані вказали на нові форми насильства, зокрема кібербулінг, а також поширення порнографії та експлуатацію людей із сексуальною метою або через азартні ігри в інтернеті.

Декларація закінчується закликом "поставити повагу до гідності людської особи за будь-яких обставин в основу зусиль на користь загального блага".

Раніше ми повідомляли, що Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх.