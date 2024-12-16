У США – новий антигерой? Чому американці зраділи вбивству гендиректора медичної страхової компанії

Нещодавно США сколихнуло гучне вбивство – 4 грудня застрелили Генерального директора страхової компанії UnitedHealthcare Браяна Томпсона.

Напад стався, коли Томпсон йшов до готелю, де проходила щорічна конференція інвесторів компанії.

На місці злочину знайшли порожні гільзи з надписами: "deny" (відмовити), "defend" (захищати) та "depose" (усунути). Ці слова вважають неформальним гаслом страхових компаній у США, які всіма силами намагаються уникнути виплат.

Браян Томпсон працював у компанії UnitedHealthcare понад 20 років, просуваючись кар'єрними сходами. Прибуток компанії зріс під його керівництвом, перевищивши 16 млрд доларів минулого року.

Також у 2023-му Томпсон отримав від UnitedHealthcare зарплату та інші бонуси у розмірі 10,2 млн доларів.

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Замість співчуття американські соціальні мережі вибухнули в’їдливими чорними жартами, які вкотре підсвітили обурення суспільства тим, як реалізується медична політика США.

Та й не лише медична. Вбивство CEO компанії, яка займається медичним страхуванням, викрило ставлення частини населення до корпорацій загалом:

"Уявіть, якщо будуть вбивати одного CEO кожен день і так до Різдва", – пише одна з користувачок мережі X.

"Адвент Кіллендар", – відповідають їй.

Поліція вже схопила головного підозрюваного. Утім, американське суспільство поки не може вирішити: цей чоловік герой чи вбивця?

Тож що відомо про головного підозрюваного і чому американці так ненавидять свою медицину? Розповідаємо далі у тексті.

Браян Томпсон, гендиректор страхової компанії Unitedhealth

Багато грошей, мало користі

Як повідомляють CBS News, вбивство генерального директора UnitedHealthcare Браяна Томпсона викликало "широку громадську фрустрацію щодо системи медичного страхування".

Ось яскравий приклад: пост у Facebook від UnitedHealth Group, у якому висловлювалася скорбота щодо смерті генерального директора UnitedHealthcare Браяна Томпсона, отримав 62 тисячі реакцій – з них 57 тисяч були емодзі зі сміхом. UnitedHealth Group є материнською компанією UnitedHealthcare – підрозділу, яким керував Томпсон.

Поліція Нью-Йорка на той момент ще не встановила особу стрілка та його мотиви, але в інтерв’ю NBC вдова Томпсона розповіла, що "існували певні погрози" на адресу її чоловіка, можливо, пов’язані з "відмовою у страховому покритті…". "Я не знаю деталей", – розповіла жінка.

Майже одразу після звістки про загибель Томпсона користувачі соцмереж почали висловлювати своє розчарування роботою UnitedHealthcare та інших страхових компаній.

"UnitedHealthcare відмовила у моїй операції за два дні до запланованої дати. Я сиділа в офісі фінансів лікарні у сльозах (коли мала бути на передопераційних процедурах у лікарні)", – написала одна користувачка в пості на платформі X, який отримав понад 70 тисяч лайків. – Моя мама летіла, щоб підтримати мене. Моя хірургиня півтора дня відстоювала мій випадок перед United, хоча мала б займатися іншими пацієнтами".

Зрештою операція відбулася, але жінка назвала цей процес "тортурами".

"Мені відмовили в операції через рак грудей", – написала інша користувачка X про іншу страхову компанію. – Вона (у страховій – ред.) запитала мене: 'Ну, це терміново?' Мені довелося подавати апеляцію, і, на щастя, її схвалили. Це зло – робити таке з людьми", – сказала вона.

Їхні історії CNN не верифікувала. Проте факт є фактом – медична страховка в США – це серйозна проблема.

У програмі "CBS Mornings" докторка та медична консультантка CBS News Селін Гундер зазначила, що головна проблема медицини у США полягає у надто високій вартості послуг.

"Ми спостерігаємо, що основною причиною банкрутств американців є витрати, пов’язані з охороною здоров’я", – сказала вона.

За даними опитувань KFF, після витрат на продукти, транспорт і оренду, ціни на медичне обслуговування є головним фінансовим занепокоєнням для сімей у цій країні.

"Ми дійшли до того, що медичне обслуговування стало настільки недоступним і дорогим, що розчарування людей є цілком виправданим", – додала Гундер.

Також за даними опитування KFF, чверть дорослих у США заявили, що пропускали або відкладали необхідне медичне обслуговування виключно через його вартість.

American Journal of Medicine називає однією з основних проблем американської медичної системи відсутність або недостатнє покриття медичним страхуванням.

Попри те, що США є світовим лідером у галузі медичних досліджень та інновацій, багато американців залишаються без страхування або мають недостатнє страхове покриття.

Станом на 2023 рік, 30 мільйонів американців не мали медичного страхування, і ще значна кількість – суттєво недостраховані.

"Коли пацієнти без страхування або з недостатнім покриттям і мінімальними фінансовими ресурсами потрапляють до лікарні із серйозними захворюваннями, вартість їхнього лікування лягає на благодійні організації, інших застрахованих пацієнтів або потребує фінансування з державних, місцевих чи федеральних податків, які адмініструються різними агентствами. Зрештою, усі ми частково оплачуємо ці рахунки", – йдеться в останньому дворічному дослідженні щодо медичного страхування Фонду Commonwealth.

"Тривалість життя залежить від поштового індексу"

"Тривалість життя у Сполучених Штатах залежить від поштового індексу, за яким проживає людина. У багатьох районах країни люди отримують недостатнє або низькоякісне медичне обслуговування у сфері профілактики та лікування. Це призводить до зниження очікуваної тривалості життя", – йдеться в статті.

По суті, найзаможніша та найтехнологічніша країна у світі має дуже низький рівень якості медичних послуг при величезних витратах на медицину.

Чому так? Медицина яскраво відображає і соціальні проблеми.

Наприклад, за даними Агентства дослідження Охорони Здоров'я США, існую значна нерівність у доступі до медичних послуг серед різних соціально-економічних та географічних груп.

Люди в недостатньо забезпечених регіонах часто отримують недостатнє або низькоякісне медичне обслуговування, що призводить до зниження тривалості життя. Такі фактори, як бідність, обмежені можливості для освіти, небезпечні умови проживання та насильство в громадах, ще більше загострюють нерівність у сфері охорони здоров’я.

Інша проблема – це адміністративна неефективність: система охорони здоров’я США зазнає значних адміністративних витрат через складні процеси виставлення рахунків та великий обсяг паперової роботи. Відповідно, на догляд за пацієнтами залишається менше ресурсів, а вартість медичної системи росте.

Луіджі Манджоне, підозрюваний у вбивстві Jeff Swensen / Stringer/GettyImages

Що відомо про підозрюваного?

Наразі у вбивстві підозрюють 26-річного Луіджі Манджоне.

Манджоне затримали у McDonald’s у штаті Пенсільванія. Він сидів наодинці з ноутбуком і рюкзаком та був у медичній масці. Один з офіцерів попросив його зняти маску, і одразу впізнав його як людину, яка перебувала в розшуку.

Коли чоловіка запитали, чи був він нещодавно в Нью-Йорку, де вбили Томпсона, "чоловік замовк і почав тремтіти".

Він показав підроблене посвідчення, і коли поліцейські сказали, що його можуть заарештувати за брехню щодо своєї особи, він назвав своє справжнє ім’я.

Як повідомляє The New York Times, поліцейські доставили його до відділку, де обшукали рюкзак і виявили пістолет і глушник, обидва, ймовірно, виготовлені за допомогою 3D-принтера.

Зброя, знайдена в Манджіоні під час арешту, відповідає гільзам, виявленим на місці стрілянини.

Також у чоловіка знайшли написаний від руки маніфест.

З тексту стає зрозуміло, що 26-річний підозрюваний вважає себе борцем з "паразитарною" індустрією медичного страхування.

Комісарка поліції Нью-Йорка Джессіка Тіш зазначила, що цей рукописний документ свідчить про "мотиви та спосіб мислення" пана Манджоне.

Як повідомляє репортер Енді Ньюмен, рукописний маніфест починається зі слів, у яких автор, ймовірно, бере на себе відповідальність за вбивство. У тексті зазначається, що зі зростанням капіталізації компанії UnitedHealthcare тривалість життя американців не збільшилася.

"Щоб зекономити вам час, я прямо заявляю, що не працював з кимось іншим", – написав підозрюваний.

У записці засуджуються компанії, які "продовжують зловживати нашою країною заради величезних прибутків, тому що американська громадськість дозволяє їм уникати відповідальності".

У внутрішньому поліцейському звіті йдеться, що пан Манджоне "розцінив навмисне вбивство високопоставленого представника компанії як символічне "повалення", прямий виклик корупції та "грі за владу"", і що він "вважає себе своєрідним героєм, який нарешті вирішив діяти у відповідь на таку несправедливість".

"Чесно кажучи, ці паразити просто заслужили це", – йдеться у маніфесті.

Водночас, за даними поліції, ні Манджоне, ні його мати не були членами UnitedHealthcare.

Манджоне виріс у штаті Меріленд, в доволі заможній родині, і навчався у школі Гілмана в Балтиморі, де був спортсменом і найкращим учнем випускного класу 2016 року. Його акаунти в соцмережах та інші вебсайти дозволяють скласти уявлення про його інтереси, серед яких досвід у сфері технологій та відеоігор, зацікавленість у саморозвитку, здоровому харчуванні та критичному ставленні до сучасних технологій.

Друзі Манджоне встигли розповісти, що він страждав на важкі болі в спині, які вкрай ускладнювали його життя, каже репортерка Шон Хаблер.

У 2023 році його нарешті прооперували, проте коли друг запитав його, як все пройшло, він лише відповів "довга історія" і явно не захотів вдаватися в деталі.

А ще, здається тепер в США новий секс-символ!

Фотографії Манджоне без сорочки, на яких видно його накачане тіло і чітко окреслений прес, стали вірусними в інтернеті.

Luigi Mangione, alleged assassin of Brian Thompson. Give him 1 gay man on the jury. Just 1. pic.twitter.com/u9Dp8Bkp2e — Matthew Rettenmund (@mattrett) December 9, 2024

Коментатори в мережі почали фантазували, щоб стати його сусідом по камері (сценарій часто включав секс) та/або визволити його з тюрми (сценарій також часто включав секс). Актриса Джаміла Джаміл зазначила, що "народилася зірка". Дискредитований колишній республіканський конгресмен Метт Гейтц твітнув, що його подруги питали, чи є Манджоне самотнім.

Розслідування триває.